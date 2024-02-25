نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة "أبو ظبي" تعلن عن عرض مسلسل "رحيل" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة "أبو ظبي" الفضائية عن عرض مسلسل "رحيل" بطولة ياسمين صبري ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.



قصة مسلسل رحيل

تدور أحداث مسلسل “رحيل” حظة حياة امرأة شابة تواجه تحديات هائلة بعد فاجعة وفاة والديها بشكل مفاجئ وتتعرض لصراعات معقدة وتجارب قاسية، وتسعى بشدة لاكتساب القوة والإرادة لمواجهة التحديات.

ويسلط المسلسل الضوء على قصة مؤثرة حول الصمود والتحدي، ومن المتوقع أن يحقق إعجاب الجمهور كونوا في انتظار العرض الرسمي لهذا العمل الشيق على شاشات التلفزيون خلال شهر رمضان المقبل.

الصور الأولى من كواليس مسلسل رحيل

نشرت الشركة المنتجة، الصور الأولى من كواليس العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وظهر فيها كل من ياسمين صبري، أحمد صيام، حازم سمير، المخرج إبراهيم فخر.

صناع مسلسل رحيل

مسلسل “رحيل”، من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج إبراهيم فخر، وتقدم ياسمين صبري خلال الأحداث، شخصية فتاة شعبية، وذلك بعد غيابها عن الموسم الرمضاني لمدة 3 سنوات.

عودة ياسمين صبري للدراما

ويعتبر مسلسل "رحيل" هو عودة ياسمين صبري للشاشة من جديد بعد فترة من الغياب، والعمل من بطولة ياسمين صبري، أحمد فهمي، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية" والذي عرض في رمضان 2021، وشاركها البطولة مجموعة من النجوم وهما أحمد مجدي، أيتن عامر، وغيرهم.