نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد هنيدي يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد هنيدي تريند، خلال الساعات الاخيرة، محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد أن أثار رواد السوشيال ميديا الجدل لوصفه التلفزيون السعودي بالفنان السعودي، خلال لقاء أجراه مؤخرًا مما تسبب في جدلًا واسعًا بمصر بتعليقات طريفة ومضحكة.





وصف محمد هنيدي بالفنان السعودي





حل النجم محمد هنيدي ضيفًا في برنامج فني على إحدى القنوات السعودية، وكُتب على الشاشة الفنان السعودي محمد هنيدي، بدلا منالفنان المصري، وتم تداول الصورة على نطاق واسع وسط حالة استنكار شديدة أبداها البعض.





حصول محمد هنيدي على الجنسية السعودية

يذكر أن الفنان المصري محمد هنيدي، أعلن أخيرًا حصوله على الجنسية السعودية، معلقًا عبر فيسبوك: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمتكتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".

وتابع: "شكرًا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية".





ورد هنيدي على منتقدي تكريم السعودية لرموز الفن المصري قائلًا: "وبالمناسبة بستغرب جدًا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء منالفن، ولذلك شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".





أحدث أعمال محمد هنيدي

ومن ناحية اخري، ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاحالسعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فيإطار ذات الطابع الكوميدي، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.





آخر أعمال محمد هنيدي

والجدير بالذكر ان آخر أعمال محمد هنيدي فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، الذى دارت أحداثه فى إطار كوميدى وجسد هنيدىشخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية، وايضا شارك في فيلم «مرعي البريمو» وتدور أحداث الفيلم حول شخصية مرعي البريمو تاجر البطيخ الذي يجسد شخصيته الفنان محمد هنيدي المتزوج من غادة عادل، والتىتعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، بطولة محمد هنيدى، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود،علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدى، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.