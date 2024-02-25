فنون باسم ياخور: أنا ونسرين طافش متل الديوك

انت الأن تتابع خبر باسم ياخور: أنا ونسرين طافش متل الديوك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الفنان السوري باسم ياخور عن رأيه ببعض زملائه الفنانين، وردَّ على الانتقادات التي تطاله بسبب أرائه السياسية حتى وصل الأمر حدَّ إطلاق لقب "فنان السلطة المدلل" عليه.



ياخور، الذي حلَّ ضيفًا في برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين، تطرق للحديث عن خلافه مع الفنانة السورية نسرين طافش بعد برنامجه "اكلناها"، ليؤكد أن الخلاف نشأ قبل تصريحاته بالبرنامج، لافتًا إلى أنه لم يهنها بكلامه ولم يسئ إليها حينما طلب منها التوقف عن إجراء عمليات التجميل، ليشدد على أنها فنانة جيدة وجميلة.



ووصف ياخور نفسه ونسرين بـ"الديوك"، إذ يختلفان ثم يتصالحان، لكنه شدد على محبته لها مستذكرًا رسالة بعثتها له خلال فترة مرضه بالكورونا، وقال: بعثتلي رسالة ألطف ما يكون، تمنت لي فيها الشفاء والخير، وكتبت لي كلاما جميلا جدًا.. والله العظيم هذه المسج أعطتني درسا لروحي أنا مع نفسي.. بدي أوجهلها تحية كبيرة كتير، وشكرًا لأنها إنسان طيب جدًا.



واختار ياخور زميله الفنان السوري تيم حسن للقب "تاج الوفاء للدراما السورية"، لأنه اختار العودة إلى سوريا لتنفيذ أعماله الدرامية، إذ يرى أنه صاحب قرار في هذا الموضوع ومنح الزخم لهذه الحالة. ولفت ياخور إلى أن حسن منح زملاءه وأصدقاءه وأولاد دفعته الفرصة للمشاركة في أعماله الدرامية بسوريا.



على صعيد آخر، ردَّ الفنان على الهجوم الذي تتعرض له مقاطعه على "يوتيوب"، التي يتحدث فيها للشارع السوري وينقل حياته ومعاناته، إذ أوضح أن انطلاقته الفنية مصدرها أولاد البلد، مشددًا على أنه ليس مسؤولا أو صاحب سلطة، ولم يكن مستفيدا لا من السياسة ولا من السلطة ولم يحظَ بأي امتياز على الإطلاق.



ووصف ياخور الصحافة التي تحاول تشويه صورته بـ"بروباغاندا رخيصة"، وأضاف قائلًا: بحب أعمل مادة إلها علاقة ببلدي أو وجهات نظري، أو شيء إلي أنا بدي أحكي عنه ما بقدر أحكي عنه بأمور معينة بقولي بمساحتي الخاصة على "يوتيوب".



ووجه كلامه للمنتقدين، قائلًا: ليس من حقك انك تشيطني أو تألف أي كلام بتبثه على السوشال ميديا، بتواجهني بفكرتي وبرأي ولك كل الاحترام، أما انك تقول عني شخص رخيص أو سيء السمعة أو يبيع مواطنيه هذا ليس من حقك بل قلة أخلاق منك .