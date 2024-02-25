في ذكرى ميلادها.. مقطتفات من حياة فردوس عبدالحميد

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم الأحد 25 من فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة فردوس عبد الحميد، والتى بدأت شهرتها الفنية من المسرح، وكتبت اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الفن المصرى ما بين السينما والدراما المصرية التي شهدت تألقها بأدوار مميزة خلال تاريخها الطويل الذى نتعرض لأبرز محطاته في السطور التالية، ومثلت أولى بطولاتها المطلقة أمام الفنان والكوميديان سمير غانم فى مسلسل «ميزو».

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة فردوس عبدالحميد..

حياة فردوس عبدالحميد الشخصية

ولدت فردوس عبد الحميد 25 فبراير 1947، لأب يعمل كتاجر أثاث، وهي الوسطى بين شقيقتان، حصلت على بكالوريوس «المعهد العالي للفنون المسرحية» من قسم التمثيل عام 1969، كما تخرجت من «معهد الكونسرفتوار»، بدأت حياتها الفنية على خشبة المسرح القومي، قدمها المخرج كمال الشيخ في فيلم «على من نطلق الرصاص» مع الفنانة سعاد حسني، حصلت على أول دور بطولة لها في مسلسل «حكاية ميزو» ثم توالت أعمالها وقدمت العديد من البطولات التلفزيونية، كما واشتهرت بالأعمال السياسية، تزوجت من الممثل نبيل الحلفاوي وأنجبا ابنهما خالد الذي عمل بمجال الإخراج، وانفصلا بعد ذلك. لتتزوج من المخرج محمد فاضل وأنجبا ابنهما «أحمد».

مشوار فردوس عبدالحميد الفني

وانطلقت فردوس عبدالحميد كممثلة فى المسرح القومى إلى أن قدمها المخرج كمال الشيخ فى السينما لأول مرة فى فيلم "على من نطلق الرصاص" عام 1975، وبداية شهرتها جاءت من مسلسل "ميزو" للكوميديان سمير غانم سنة 1977، ومن أشهر أعمالها الفنية: «الطوق والأسورة، الحريف، فى مهب الريح، وليالى الحلمية، أبنائى الأعزاء.. شكرا، الزير سالم، زيزينيا، الأسطورة، كوكب الشرق»، وأحد أهم روائع الدراما المصرية التي شهدت تألقها عبر شخصية أنيسة بدوي، فى مسلسل ليالى الحلمية وهو العمل الذى تم حفره بذاكرة الدراما كواحد من أهم المسلسلات لا في مصر وحسب، وإنما بالدراما العربية كلها من المحيط للخليج.

أعمال شاركت فيها فردوس عبدالحميد

افلام:على من نطلق الرصاص، حب فوق البركان، الجنة تحت قدميها، البؤساء، وتمضي الأيام، طائر على الطريق، الحريف، الطوق والأسورة، حبيبي أصغر مني، طالع النخل، قضية الأستاذة عفت، ناصر 56، كوكب الشرق، غنيوة للطير.

المسلسلات: الإنسان والحقيقة، أم العروسة، حكاية ميزو، ماشي يا دنيا ماشي، الغربة، صاحبة الجلالة الحب، المشربية، أبنائي الأعزاء..شكرا، نحن لا نرى بعيون الآخرين، وفيه ناس طيبين، صيام صيام، ليلة القبض على فاطمة، الباقي من الزمن ساعة، وقال البحر، الزير سالم، أخو البنات، ليالي الحلمية، عصفور النار، أنا وانت وبابا في المشمش، فتى الأندلس، أم البنات، مذكرات زوج، النوة، وما زال النيل يجري، هالة والدراويش، أولاد الأصول، الشارع الجديد، زيزينيا، الجزء الثاني عام 2000، أبو حنيفة النعمان، موال الحب والغضب، العائلة والناس، حواري وقصور، أدهم وزينات وثلاث بنات، بيت من قطعتين، مصر الجديدة، شرخ في جدار، ثورة وحكاية، ليل الثعالب، في مهب الريح، السائرون نياما، ربيع الغضب، الأسطورة، الوصية، نسل الأغراب، الضاحك الباكي.