بعد تصدره التريند.. المنتج محمد العدل يدافع عن هنيدي.. فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد هنيدي تريند، خلال الساعات الاخيرة، محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد أن أثار رواد السوشيال ميديا الجدل لوصفه التلفزيون السعودي بالفنان السعودي، خلال لقاء أجراه مؤخرًا مما تسبب في جدلًا واسعًا بمصر بتعليقات طريفة ومضحكة.





المنتج محمد العدل يدافع عن محمد هنيدي

دافع المنتج محمد العدل عن الفنان محمد هنيدي بعد الهجوم الذي شن عليه، من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب العدل عبر حسابه بموقع فيسبوك: "هنيدى مازال مصري من إمبابة، ومش هو اللي كتب الجملة اللي تحت بلاش نضحي بناسنا بالسرعة دي".

ووجه كلامه للفنان محمد هنيدي: "يا هنيدي الهجوم عليك علامة من علامات حب الناس لك".





وصف محمد هنيدي بالفنان السعودي





حل النجم محمد هنيدي ضيفًا في برنامج فني على إحدى القنوات السعودية، وكُتب على الشاشة الفنان السعودي محمد هنيدي، بدلا من الفنان المصري، وتم تداول الصورة على نطاق واسع وسط حالة استنكار شديدة أبداها البعض.





حصول محمد هنيدي على الجنسية السعودية

يذكر أن الفنان المصري محمد هنيدي، أعلن أخيرًا حصوله على الجنسية السعودية، معلقًا عبر فيسبوك: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمتكتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".

وتابع: "شكرًا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربيةالسعودية".





ورد هنيدي على منتقدي تكريم السعودية لرموز الفن المصري قائلًا: "وبالمناسبة بستغرب جدًا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء منالفن، ولذلك شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".





أحدث أعمال محمد هنيدي

ومن ناحية اخري، ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاحالسعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فيإطار ذات الطابع الكوميدي، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراضالنفسية والعصبية.