فن ومشاهير

بالصور.. شيرين عبد الوهاب تضىء ليلة ساحرة كاملة العدد ببيروت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/30
  • 2/30
  • 3/30
  • 4/30
  • 5/30
  • 6/30
  • 7/30
  • 8/30
  • 9/30
  • 10/30
  • 11/30
  • 12/30
  • 13/30
  • 14/30
  • 15/30
  • 16/30
  • 17/30
  • 18/30
  • 19/30
  • 20/30
  • 21/30
  • 22/30
  • 23/30
  • 24/30
  • 25/30
  • 26/30
  • 27/30
  • 28/30
  • 29/30
  • 30/30

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. شيرين عبد الوهاب تضىء ليلة ساحرة كاملة العدد ببيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


أحيت صوت مصر والوطن العربى شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما على مسرح فورم دي بيروت وسط تجهيزات "لايف بمواصفات عالمية وبحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

7576c8661e.jpg
7cfbd1519c.jpg
2935afc030.jpg

وصعدت شيرين على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بكامل اناقتها مرددة لاغنية "نساي "وسط  عاصفة من التصفيق وهتافات إعجاب الجمهور الذي استقبلها بعبارات "وحشتينا يا شيرين" والتي من جانبها علقت علي حفاوة الإستقبال قائلة:" وانتم كمان وحشتوني".حبه جنة"، "الوتر الحساس"،"كلام عينيه"، " انا فى الغرام"، "عين وننى"،"انا كتير"،"مشاعر"،"كلها غيرانه"، "كده يا قلبي" و"حبيته وبيني وبين نفسي"  ، “عين ونني”، “على بالي”، “بحبك انت".. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات المعجبين.

0eb6af44c4.jpg
05707c5dac.jpg
2aaf1e2a75.jpg
d55c65ae87.jpg
df60ee6e6c.jpg
08b08bde07.jpg
b59f0fe3e3.jpg
a489317ef9.jpg
739796607b.jpg
7050ad81e4.jpg
60f031df02.jpg
361a44c231.jpg
1b4e5d110a.jpg
953929405f.jpg
fba28b6479.jpg


وشارك في إحياء فقرات الحفل ديسكو بيروت وكريستين درامز وجاى مانوكيان وتنظيم فادى أبو عاص وتامر عبد المنعم وإضاءة حاتم الخولي وصوت احمد عبد القادر.

5277f6cccd.jpg
63456d3677.jpg
8cd30e0e4c.jpg
2e816bcf43.jpg
f15e6c48ba.jpg
9bd0c375c0.jpg
a24a197937.jpg
01bf2f2942.jpg
df49633a10.jpg
389d881347.jpg
4ca1631342.jpg


وتألقت شيرين عبد الوهاب مؤخرا في إحياء ختام حفل اولى الليالي السعودية المصرية التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشبخ وشارك فى إحياء الحفل بحضور كبار نجوم الفن والإبداع.

كما تصدرت أغنية "الدهب" التى اطلقتها شيرين عبد الوهاب مؤخرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعد عودة قوية لها وهي كلمات تامر حسين ولحن مدين.


على مسرح مركز المنارة في القاهرة الجديدة.وسط تجهيزات غير مسبقه من آجواء "لايف" بمواصفات عالمية وحضور كامل العدد.


 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا