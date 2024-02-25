نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل الحشاشين موعد العرض الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الحشاشين موعد عرضه والقنوات الناقلة

تستعرض "بوابة دوت الخليج الإلكترونية"، كل ما تريد معرفته عن قصة مسلسل الحشاشين وأبرز التفاصيل التي تتعلق به، وأبطال المسلسل، وذلك حرصا منا بالاهتمام بالدراما المصرية خاصة مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة وموعد عرض المسلسلات خلال شهر رمضان.

مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. قصة الحشاشين

تدور قصة مسلسل «الحشاشين» في إطار تاريخي تشويقي أكشن، ويتناول قصة طائفة الحشاشين الإرهابية، ويشارك بطل العمل كريم عبدالعزيز بشخصية حسن الصباح مؤسس الطائفة، أما الفنانة ميرنا نور الدين فتقوم بدور جارية وزوجة كريم ضمن الأحداث، أما فتحي عبدالوهاب فيجسد شخصية الوزير نظام الملك وهو العدو المباشر لـ كريم عبدالعزيز.

مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024..أبطال مسلسل الحشاشين يشارك فى مسلسل الحشاشين مجموعة كبيرة من ألمع النجوم أبرزهم:-

الفنان كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال والإخراج بيتر ميمي.

مسلسلات رمضان 2024..مؤلف مسلسل الحشاشين

تأليف:- عبدالرحيم

مسلسلات رمضان 2024..مخرج مسلسل الحشاشين

إخراج:- بيتر ميمي.

مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الحشاشين

طرحت منصة watch it البوسترات الفردية لمسلسل “الحشاشين”، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024، ونشر النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيدًا لعرضه فى شهر رمضان 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل.

مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024..برومو النجم كريم عبد العزيز

ظهر كريم فى البرومو داخل البحر، ويحاول النجاة من الغرق، ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح

مسلسلات رمضان 2024..كواليس مسلسل الحشاشين

تم تصوير مسلسل «الحشاشين» في ثلاث قارات، مع الاستعانة بآلاف من قطع الملابس والسلاح، حسبما أعلن المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهذا ما يجعله أحد أضخم الأعمال الإنتاجية رمضان 2024،كما استعان صُناع مسلسل الحشاشين بمصممي معارك «Game Of Thrones»، لذا استلزم التحضير له نحو ثلاث سنوات.

الحشاشين

وقال بيتر مخرج مسلسل الحشاشين: "أيام قليلة متبقية على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر فى التاريخ، وأضاف بيتر ميمي: "المسلسل اتصور في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".

مسلسل الحشاشين..احمد عيد داخل الماراثون الرمضانى

يُشارك الفنان أحمد عيد، في دراما رمضان المقبل 2024، بمسلسل «الحشاشين»، ويظهر من خلاله بدور «زيد بن سيحون»، وهو واحد من القيادات والذراع اليمنى لحسن الصباح، الذي يجسد دوره النجم كريم عبدالعزيز.

مسلسل الحشاشين

يذكر أن آخر مسلسل للفنان أحمد عيد «عملة نادرة»، الذي عرض في رمضان الماضي 2023، وهو من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبورية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائي، إيمي اسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدري، وئام مجدي، أشرف السلكاوي.