نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب زواجه.. رامي وحيد يتصدر مؤشر جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان رامي وحيد تريند جوجل وذلك بعد إعلانه خبر زواجه مساء أمس على فتاة من خارج الوسط الفني، وأعلن ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر رامي وحيد صورة تجمعه بزوجته، وكتب عليها معلقًا: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم الزواج الحمد لله" ولم يعلن عن أى تفاصيل أو مكان حفل الزفاف.

سبب تأخر رامي وحيد في الزواج



وفي وقت سابق، كشف الفنان رامي وحيد من خلال لقاء تليفزيوني سابق عن سبب تأخره في الزواج، قائلًا: “بخاف مشاعري تتغير لأن الحب مش مضمون، وفيه حاجات كتير كنت بحكم عليها زمان، زي مين اللي هتجوزها وشكلها ازاي وتفاصيلها ودلوقتي أنا بفكر بشكل تاني خالص، خاصة الشكل الاجتماعي مش الحلاوة”.

وتابع رامي وحيد أنه يفكر في فتاة لا تتغير بعد فترة ولا تستطيع أن تبتعد عنه وهو أيضًا يجب أن يبادلها نفس الإحساس.

آخر أعمال رامي وحيد

وكان آخر أعمال رامي وحيد مسلسل "المماليك" والذي عرض العام الماضي.

مسلسل "المماليك"، من بطولة رانيا يوسف ورامي وحيد وبيومي فؤاد ومحمد لطفى وفيدرا ومحمد سليمان ونانسي صلاح وحنان سليمان وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوي.

معلومات عن رامي وحيد

ويبلغ رامي وحيد من العمر 48 عامًا،، إذ إنه من مواليد 17 أبريل 1975، ووالده هو الفنان والمخرج الراحل سمير وحيد، الذي شارك بالكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ولد رامى سمير وحيد 17 أبريل 1975، هو نجل الفنان سمير وحيد، والده كان يقوم بعمل مسرحيات وبدأ رامي بالتمثيل فيها وعندما التحق بالجامعة قام بتكوين فريق تمثيل على مستوى الجامعات، وكانت بدايته الفنية في فيلم «الجراج» أمام النجمة نجلاء فتحي وفاروق الفيشاوي وكان رامي على علاقة بالمخرج محمد النجار صديق والده ثم رشحه للمشاركة في فيلم «قلب جريء» وقام بعد ذلك بالعديد من الأفلام وبعدها رآه المخرج أحمد يحيى الذي رشحه لدور كبير في مسلسل «البنات» ثم استطاع بعد ذلك أن يحقق نفسه من خلال العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون ثم جاءت معرفة الجمهور الحقيقية برامي من خلال مشاركته في فيلم «عمر وسلمى».