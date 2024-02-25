لقاء سويدان: أنا جريئة.. ومجرتش ورا حسين فهمي عشان جماله

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة لقاء سويدان، أسرار عن حياتها الشخصية وعن طليقها الفنان حسين فهمي وسبب انفصالهما ورأيها في أزماتها الأخيرة بسبب تصريحات.

علاقة لقاء سويدان وحسين فهمي

وقالت لقاء وسويدان، خلال لقائها مع رؤيا مصر، "أنا شخصية جريئة ومبزعلش من كدا ولكن في هذا الوقت اي شخصي بيقول كلمة واحدة بتتفهم بشكل غلط".

وعن حسين فهمي، قالت: "أنا مطلقتش منه بسبب الغيرة وبعض التصريحات بتتحرف بشكل خاطئ، ولكن هو كان شخص غيور عليا لإنه بيحبني".

واضافت لقاء سويدان، "التعليقات السلبية لا تشغلني ولا أراها ولا تؤثر فيا نهائيا، ولا احب الحديث عن سبب انفصالي عن حسين فهمي لإنه ا تفاصيل شخصية".

وتابعت سويدان، "أنا مجرتش وراء جمال حسين فهمي، وبالتأكيد الشكل مهم ومطلوب ولكن الراجل مش بجماله الراجل بثقافته وثقته بنفسه وطباعه".

وتحدثت لقاء سويدان، عن أزمة تصريحاتها الأخيرة بشأن طليقها حسين فهمي، وقالت "أنا وهو كنا متصاحبين في الحلال مفيش مشكلة إن أي زوجين يكون بينهم روح الصداقة وروح الحب كأنهم لسة متجوزوش فين المشكلة في هذا الكلام".

مشاركة لقاء سويدان في الموسم الرمضاني 2024

جدير بالذكر أن لقاء سويدان، تستأنف حاليًا بتصوير مسلسلها الجديد "قلع الحجر"، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

تدور قصة مسلسل قلع الحجر، الذي سيتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، في إطار درامي اجتماعي تشويقي، ويتم تقديمه باللهجة الصعيدية، ومستوحى من أحداث حقيقية، تدور أحداثه في منطقتي "النوبة" و"قمولة" في صعيد مصر، ويركز المسلسل على حقوق المرأة.

مسلسل قلع الحجر، يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، على رأسهم: محمد رياض، ورياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض.