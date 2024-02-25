بعد تصدر محمد هنيدي التريند.. تعرف على أعماله المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد هنيدي تريند، خلال الساعات الاخيرة، محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد أن أثار رواد السوشيال ميديا الجدل لوصفه التلفزيون السعودي بالفنان السعودي، خلال لقاء أجراه مؤخرًا مما تسبب في جدلًا واسعًا بمصر بتعليقات طريفة ومضحكة.





ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير أعمال الفنان محمد هنيدي المقبلة





أعمال محمد هنيدي المقبلة

يستعد الفنان محمد هنيدي للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، بمسلسل إذاعي بعنوان «أبويا شقيقي» ويشاركه البطولةالفنانة شيري عادل، ومن المقرر بثه على إذاعات راديو النيل.





مسرحية "رمضان سكول ميوزيكال"





من جهة أخرى، يواصل الفنان محمد هنيدي، بروفات تحضيره لمسرحيته الجديدة «رمضان سكول ميوزيكال» على مسرح محمد العلي فيبوليفارد سيتي ابتداء من 24 فبراير، ويشاركه البطولة نيرمين الفقي، محمود حافظ، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان، وآخرين.





فيلم الجواهرجي





كما ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني،آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم في إطار ذاتالطابع الكوميدي، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسيةوالعصبية.





وصف محمد هنيدي بالفنان السعودي





حل النجم محمد هنيدي ضيفًا في برنامج فني على إحدى القنوات السعودية، وكُتب على الشاشة الفنان السعودي محمد هنيدي، بدلا منالفنان المصري، وتم تداول الصورة على نطاق واسع وسط حالة استنكار شديدة أبداها البعض.





آخر أعمال محمد هنيدي

والجدير بالذكر ان آخر أعمال محمد هنيدي فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، الذى دارت أحداثه فى إطار كوميدى وجسد هنيدىشخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية، وايضا شارك في فيلم «مرعي البريمو» وتدور أحداث الفيلم حول شخصية مرعي البريمو تاجر البطيخ الذي يجسد شخصيته الفنان محمد هنيدي المتزوج من غادة عادل، والتىتعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، بطولة محمد هنيدى، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود،علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدى، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.