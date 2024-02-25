بعد تصدره التريند.. ماذا طلب تركي آل شيخ لـ محمد هنيدي بعد حصوله على الجنسية السعودية؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد هنيدي تريند، خلال الساعات الاخيرة، محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد أن أثار رواد السوشيال ميديا الجدل لوصفه التلفزيون السعودي بالفنان السعودي، خلال لقاء أجراه مؤخرًا مما تسبب في جدلًا واسعًا بمصر بتعليقات طريفة ومضحكة.





ماهو طلب تركي آل شيخ من محمد هنيدي





وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على "إكس" منشور يهنئ فيه محمد هنيدي على حصوله علي الجنسية السعودية قائلًا: "أهلا بيك بينأهلك وأخوانك في مملكة الخير والعطاء (ونبغي صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني).





ورد محمد هنيدي على تدوينة تركي آل الشيخ قائلا: "ربنا يبارك فيك يا أبو ناصر ويحفظك ويحفظ أهلنا في السعودية..احنا جاهزين يا أبوناصر ويلا بينا صعيدي الجزء الثاني".





وصف محمد هنيدي بالفنان السعودي





حل النجم محمد هنيدي ضيفًا في برنامج فني على إحدى القنوات السعودية، وكُتب على الشاشة الفنان السعودي محمد هنيدي، بدلا منالفنان المصري، وتم تداول الصورة على نطاق واسع وسط حالة استنكار شديدة أبداها البعض.





حصول محمد هنيدي على الجنسية السعودية

يذكر أن الفنان المصري محمد هنيدي، أعلن أخيرًا حصوله على الجنسية السعودية، معلقًا عبر فيسبوك: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمتكتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".

وتابع: "شكرًا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربيةالسعودية".





آخر أعمال محمد هنيدي

والجدير بالذكر ان آخر أعمال محمد هنيدي فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، الذى دارت أحداثه فى إطار كوميدى وجسد هنيدىشخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية، وايضا شارك في فيلم «مرعي البريمو» وتدور أحداث الفيلم حول شخصية مرعي البريمو تاجر البطيخ الذي يجسد شخصيته الفنان محمد هنيدي المتزوج من غادة عادل، والتىتعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، بطولة محمد هنيدى، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود،علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدى، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.