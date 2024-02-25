بعد تصدره مؤشر جوجل.. من هي زوجة رامي وحيد

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنان رامي وحيد تريند جوجل وذلك بعد إعلانه خبر زواجه مساء أمس على فتاة من خارج الوسط الفني، وأعلن ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

من هي زوجة الفنان رامي وحيد؟



تزوج الفنان رامي وحيد من مخرجة سنيمائية، تدعى هايدي أنس أحمد، وهي فتاة مصرية، ولكن تعيش الآن في مدينة نيويورك بـ الولايات المتحدة الأمريكية.



من هي زوجة رامي وحيد

ولدت زوجة الفنان رامي وحيد في القاهرة، ودرست في مدارس منارة الرياض الدولي.

وعملت زوجة رامي وحيد في عدة مجالات، ولكن تعمل الآن مجال الإخراج السينمائي، ولديها خبرة في الأزياء والمكياج.

زواج رامي وحيد

وأعلن رامي وحيد مساء أمس زواجه على فتاة بشكل مفاجئ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشر رامي وحيد صورة تجمعه بزوجته، وكتب عليها معلقًا: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم الزواج الحمد لله" ولم يعلن عن أى تفاصيل أو مكان حفل الزفاف.

سبب تأخر رامي وحيد في الزواج





وفي وقت سابق، كشف الفنان رامي وحيد من خلال لقاء تليفزيوني سابق عن سبب تأخره في الزواج، قائلًا: “بخاف مشاعري تتغير لأن الحب مش مضمون، وفيه حاجات كتير كنت بحكم عليها زمان، زي مين اللي هتجوزها وشكلها ازاي وتفاصيلها ودلوقتي أنا بفكر بشكل تاني خالص، خاصة الشكل الاجتماعي مش الحلاوة”.

وتابع رامي وحيد أنه يفكر في فتاة لا تتغير بعد فترة ولا تستطيع أن تبتعد عنه وهو أيضًا يجب أن يبادلها نفس الإحساس.

آخر أعمال رامي وحيد

وكان آخر أعمال رامي وحيد مسلسل "المماليك" والذي عرض العام الماضي.

مسلسل "المماليك"، من بطولة رانيا يوسف ورامي وحيد وبيومي فؤاد ومحمد لطفى وفيدرا ومحمد سليمان ونانسي صلاح وحنان سليمان وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوي.