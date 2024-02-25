الفنانة فرح الزاهد: عمري ما أتنازل عن حاجة عشان راجل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 07:44 مساءً - كشفت الفنانة الشابة فرح الزاهد عن عدد من كواليس حياتها الفنية والشخصية.

وقالت فرح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع عبر فضائية"cbc"، مساء اليوم:"عمري ما أتنازل عن حاجة عشان راجل.. الست بتقوى بشغلها".

أضافت: "طبيعي أي حد هيقارن بين وبين هنا الزاهد في الشخصية العادية، والناس فاضية علي السوشيال ميديا، وأول ما مثلت عارفه ان ده هيحصل".

وتابعت "أن منظمة زيادة عن اللزوم ودي حاجة لطيفة، وعند وسواس قهري في النظام، بعاني من النظام".