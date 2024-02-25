في ذكري ميلادها.. أهم أدوار فردوس عبدالحميد

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم الأحد 25 من فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة فردوس عبد الحميد، والتى بدأت شهرتها الفنية من المسرح، وكتبت اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الفن المصرى ما بين السينما والدراما المصرية التي شهدت تألقها بأدوار مميزة خلال تاريخها الطويل الذى نتعرض لأبرز محطاته في السطور التالية، ومثلت أولى بطولاتها المطلقة أمام الفنان والكوميديان سمير غانم فى مسلسل «ميزو».

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أهم أدوار فردوس عبدالحميد..

أهم أدوار فردوس عبدالحميد

مسلسل زيزينيا قدمت فردوس عبد الحميد خلاله دور مميز لعبت شخصية نعيمة مرسال التي شهدت تألقها بصورة كبيرة في عمل من تأليف الكاتب الراحل الكبير أسامه أنور عكاشة، وفي مسلسل العائلة والناس أحد أهم المسلسلات بالدراما المصرية، قدمت شخصية رجاء العشري وتميزت فيها بصورة كبيرة، وفيلم ناصر 56 تألقت مع الفنان أحمد زكى، حينما لعبت دور زوجة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو دور صعب للغاية، خاصة أن زوجة الرئيس لم تكن تحت أنظار الكاميرات، مسلسل ليالى الحلمية تألقت بشخصية أنيسة بدوي، فيلم الحريف مع عادل إمام، وإخراج محمد خان، لتقدم فيه دور مختلف ومميز، فهى الفتاة المحبوبة من قبل بطل الفيلم الحريف عادل إمام، ورغم إنفصالها عنه إلا أنه لا يرغب في زواجها من أي شخص بعده، وذلك بعدما خسرها بسبب الكرة وهوايته معها وعدم انضباطه في العمل.

بداية قصة حبها مع المخرج محمد فاضل

تروجت الفنانة فردوس عبد الحميد، من المخرج محمد فاضل، بعد مسلسل «ليلة القبض على فاطمة»، والذي كان بداية شرارة الحب بينهما، والتوافق العقلي قبل الانجذاب العاطفي.

آخر أعمال الفنانة فردوس عبدالحميد

وكان آخر أعمال الفنانة فردوس عبدالحميد، مسلسل «الضاحك الباكي» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم: الفنان عمرو عبدالجليل، جسد دور نجيب الريحاني، والفنان مصطفى شوقي جسد دور سيد درويش، وجسدت الفنانة فردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني، ورزان مغربي في دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل، يتناول المسلسل قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر.