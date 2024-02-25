في ذكرى ميلادها.. تعرف على زيجات فردوس عبدالحميد

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم الأحد 25 من فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة فردوس عبد الحميد، والتى بدأت شهرتها الفنية من المسرح، وكتبت اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الفن المصرى ما بين السينما والدراما المصرية التي شهدت تألقها بأدوار مميزة خلال تاريخها الطويل الذى نتعرض لأبرز محطاته في السطور التالية، ومثلت أولى بطولاتها المطلقة أمام الفنان والكوميديان سمير غانم فى مسلسل «ميزو».

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية زيجات فردوس عبدالحميد..

زيجات فردوس عبدالحميد

وتزوجت مرتين الأولى من الفنان نبيل الحلفاوى، وأنجبت منه المخرج خالد الحلفاوى الذى بدأ مشواره الفنى كمساعد مخرج فى بعض الأعمال ثم قام بإخرج أول فيلم له "زنقة ستات" بطولة حسن الرداد والفنانة إيمى سمير غانم، والثانية من المخرج محمد فاضل، والذى أنجبت منه ابنها أحمد، لافتة إلى أن علاقتها بالمخرج محمد فاضل بدأت فنيا من مسلسل "أبنائى الأعزاء شكرًا".

معلومات عن فردوس عبدالحميد

ولدت فردوس عبد الحميد 25 فبراير 1947، لأب يعمل كتاجر أثاث، وهي الوسطى بين شقيقتان، حصلت على بكالوريوس «المعهد العالي للفنون المسرحية» من قسم التمثيل عام 1969، كما تخرجت من «معهد الكونسرفتوار»، وانطلقت كممثلة فى المسرح القومى إلى أن قدمها المخرج كمال الشيخ فى السينما لأول مرة فى فيلم "على من نطلق الرصاص" عام 1975، وبداية شهرتها جاءت من مسلسل "ميزو" للكوميديان سمير غانم سنة 1977، ومن أشهر أعمالها الفنية: «الطوق والأسورة، الحريف، فى مهب الريح، وليالى الحلمية، أبنائى الأعزاء.. شكرا، الزير سالم، زيزينيا، الأسطورة، كوكب الشرق»، وأحد أهم روائع الدراما المصرية التي شهدت تألقها عبر شخصية أنيسة بدوي، فى مسلسل ليالى الحلمية وهو العمل الذى تم حفره بذاكرة الدراما كواحد من أهم المسلسلات لا في مصر وحسب، وإنما بالدراما العربية كلها من المحيط للخليج.

آخر أعمال الفنانة فردوس عبدالحميد

وكان آخر أعمال الفنانة فردوس عبدالحميد، مسلسل «الضاحك الباكي» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم: الفنان عمرو عبدالجليل، جسد دور نجيب الريحاني، والفنان مصطفى شوقي جسد دور سيد درويش، وجسدت الفنانة فردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني، ورزان مغربي في دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبي وعدد آخر من الفنانين.