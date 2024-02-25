في ذكرى ميلادها.. تعرف سبب خلاف فردوس عبدالحميد وأحمد زكي

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم الأحد 25 من فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة فردوس عبد الحميد، والتى بدأت شهرتها الفنية من المسرح، وكتبت اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الفن المصرى ما بين السينما والدراما المصرية التي شهدت تألقها بأدوار مميزة خلال تاريخها الطويل الذى نتعرض لأبرز محطاته في السطور التالية، ومثلت أولى بطولاتها المطلقة أمام الفنان والكوميديان سمير غانم فى مسلسل «ميزو».

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية سبب خلاف فردوس عبدالحميد واحمد زكي..

سبب خلاف فردوس عبدالحميد واحمد زكي

كشفت فردوس عبد الحميد عن قصة وقوع خلاف بينها وبين النجم الراحل أحمد زكي بسبب قبلة في أحد الأفلام التي جمعتهما، فقالت: أحمد زكي كان بيخاف من الاقتراب من المرأة لأنه ممرور من أمه، وهو كان حساس جدا وفي فيلم دير بدرخان، المخرج لما بعتلي السيناريو، قريت في السيناريو أنه في قبلة فأنا قولتله السيناريو حلو أوي والدور حلو أوي بس أنا بقولك من دلوقتي أنا مش هعمل دي، فقالي طيب خلاص وهو اعتقد أنه ممكن يقنعني، ولما جينا للمشهد دا قالي اعملي كدا قولتله لا مش هعمل كده، أنا قولتلك من الأول أني مش هعمل كده، فأحمد زكي أخدها أني مش عايزة اعمل كدا عشان هو أحمد، قالي أنتي مش عايزة تعملي كدا عشاني قولتله لا يا أحمد لو أي ممثل تاني مكنتش هعملها لأن دا مبدأ وزعل جدا أيامها وقعد فترة زعلان مني أنه ازاي أنا رفضت، بس قولتله لا إطلاقا وإذا شوفتني عملت كدا مع حد تاني أبقى ازعل.

أهم أدوار فردوس عبدالحميد

مسلسل زيزينيا قدمت فردوس عبد الحميد خلاله دور مميز لعبت شخصية نعيمة مرسال التي شهدت تألقها بصورة كبيرة في عمل من تأليف الكاتب الراحل الكبير أسامه أنور عكاشة، وفي مسلسل العائلة والناس أحد أهم المسلسلات بالدراما المصرية، قدمت شخصية رجاء العشري وتميزت فيها بصورة كبيرة، وفيلم ناصر 56 تألقت مع الفنان أحمد زكى، حينما لعبت دور زوجة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو دور صعب للغاية، خاصة أن زوجة الرئيس لم تكن تحت أنظار الكاميرات، مسلسل ليالى الحلمية تألقت بشخصية أنيسة بدوي، فيلم الحريف مع عادل إمام، وإخراج محمد خان، لتقدم فيه دور مختلف ومميز، فهى الفتاة المحبوبة من قبل بطل الفيلم الحريف عادل إمام، ورغم إنفصالها عنه إلا أنه لا يرغب في زواجها من أي شخص بعده، وذلك بعدما خسرها بسبب الكرة وهوايته معها وعدم انضباطه في العمل.

زيجات فردوس عبدالحميد

وتزوجت مرتين الأولى من الفنان نبيل الحلفاوى، وأنجبت منه المخرج خالد الحلفاوى الذى بدأ مشواره الفنى كمساعد مخرج فى بعض الأعمال ثم قام بإخرج أول فيلم له "زنقة ستات" بطولة حسن الرداد والفنانة إيمى سمير غانم، والثانية من المخرج محمد فاضل، والذى أنجبت منه ابنها أحمد، لافتة إلى أن علاقتها بالمخرج محمد فاضل بدأت فنيا من مسلسل "أبنائى الأعزاء شكرًا".