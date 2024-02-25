بعد توديعه العزوبية وتصدره التريند.. مشوار رامي وحيد الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنان رامي وحيد تريند جوجل وذلك بعد إعلانه خبر زواجه مساء أمس على فتاة من خارج الوسط الفني، وأعلن ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مشوار رامي وحيد الفني

كان الظهور السينمائي الأول له في فيلم "الجراج"، عام 1995، مع الفنانة نجلاء فتحي والفنان فاروق الفيشاوي، وتوفى والده إثر إصابته بجلطة في الشريان التاجي في عام 1997؛ لذا تمنى "رامي" أن يكون طبيبًا، لكن حبه للفن حال دون ذلك.

قدمه المخرج محمد النجار للجمهور، بحكم صداقته بوالده في فيلم "قلب جريء"، عام 2002، مع مصطفى قمر، وياسمين عبد العزيز، وظهر في عدد من الأدوار الثانوية بعد ذلك خلال فيلم: "ميدو مشاكل، وعودة الندلة، وما تيجي نرقص".

الانطلاقة الحقيقية بالنسبة له في عالم السينما، كانت من خلال دوره في فيلم "عمر وسلمى 1"، عام 2007، وحقق له جماهيرية كبيرة، وتعد ثاني أهم محطة في مسيرته الفنية كان فيلم "حلم العمر"، عام 2008، مع حمادة هلال، ودينا فؤاد، وهو الفيلم الذي حقق له شهرة واسعة، بعدما تميز في تقديم دور الضابط الشرير.

وكانت أول بطولة سينمائية له كانت من خلال فيلم "أسد سيناء"، في عام 2016، والتي تدور أحداثه حول قصة البطل سيد زكريا خليل، الذي كان يخدم ضمن سلاح المظلات بالقوات المسلحة المصرية، والذي نجح بمفرده في القيام بإيقاف كتيبة إسرائيلية كاملة خلال حرب أكتوبر 73، بعد استشهاد بقية أفراد الفصيلة التي كان ينتمي إليها، كما شارك في فيلمي "الفيل في المنديل" والزيبق.



أعماله الدرامية

تألق في الدراما التلفزيونية من خلال أدوار عديدة، في مسلسلات مثل: "أولاد عزام، وحدف بحر، وشارع عبدالعزيز، وشمس الأنصاري"، وصولًا إلى دوره في مسلسل "شارع عبد العزيز 1"، كما شارك في الأجزاء الثانية والثالثة والرابعة بالمسلسل الصعيدي "سلسال الدم"، وعن دوره في المسلسل قال: «كان خوفي من الدور أكبر من حبي له؛ لأنه دور شر في وقت كنت أرغب في الخروج من هذا الإطار، لكنه كان دورًا مغريًا ومكتوبًا بشكل رائع».



آخر أعمال رامي وحيد

وكان آخر أعمال رامي وحيد مسلسل "المماليك" والذي عرض العام الماضى.

مسلسل "المماليك"، من بطولة رانيا يوسف ورامي وحيد وبيومي فؤاد ومحمد لطفى وفيدرا ومحمد سليمان ونانسي صلاح وحنان سليمان وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوي.