تعرف على قائمة التترات لمسلسلات رمضان ٢٠٢٤

القاهرة - محمد ابراهيم - تشهد تترات مسلسلات رمضان اهتمامًا كبيرًا من قبل صنّاع الأعمال، حيث تُسجل التترات الغنائية لمسلسلات رمضان دائمًا اهتمامًا بالغًا، خاصةً أن أغلب المسلسلات تستعين بكبار المطربين لأداء أغاني التتر، التي تكون وثيقة تكشف عن ملامح وقصة المسلسل. ومع اقتراب شهر رمضان لعام 2024، تم الكشف القائمة الأولى للمطربين الذين سيؤدون أغاني التترات، حيث تتصدر النجمة أصالة القائمة. وفي سياق متصل، اختار صنّاع مسلسل "العتاولة" التميّز من خلال طرحهم لظهور مختلف عن المألوف.

تتر مسلسل العتاولة

مسلسل "العتاولة" يعد واحدًا من الأعمال الدرامية المهمة المترقبة في رمضان 2024، حيث يشارك عدد كبير من النجوم في بطولته، بما فيذلك أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، ومي كساب. الصنّاع قرروا خوض تحدٍ جديد من خلال مشاركة الأبطال في تسجيلتتر المسلسل بصوتهم، حيث سيشاركون في الغناء مع إسلام شيندي، الذي قام بكتابة كلمات الأغنية ولحنها أيضًا. هذه الخطوة الجريئةتهدف إلى تقديم فكرة تعبيرية فريدة تعكس أحداث المسلسل.

تتر مسلسل سر إلهي

حمزة نمرة، أحد المطربين الذين حققوا نجاحًا في السنوات الأخيرة، يستعرض مهاراته بتقديم موسيقى لمسلسل "سر إلهي" للنجمة روجينا،المقرر عرضه في رمضان 2024. يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، منهم محمد ثروت، وأحمد مجدي، ومي سليم، ورنا رئيس،ونهى عابدين. العمل من تأليف أمين جمال وحمدي التايه، ويتولى رؤوف عبدالعزيز مهمة الإخراج.





تتر مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي اختار أحمد شيبة، نجم أغاني المهرجانات، لأداء أغنية التتر وبعض الأغاني الداخلية في العمل. يندرج المسلسل ضمن فئة دراما الأحياء الشعبية، يروي قصة عرب ورحلة صعوده والتحديات التي يواجهها. يعتبر هذا التعاون هو الثانيعلى التوالي بين أحمد شيبة وأحمد العوضي، حيث سبق لشيبة أن قدم تتر لمسلسل "ضرب نار" الذي جمعه مع النجمة ياسمين عبدالعزيز. يشارك في بطولة المسلسل أيضًا رياض الخولي، ودينا فؤاد، ووليد فواز، ووفاء عامر، وسلوى عثمان، وغيرهم من النجوم.





تتر مسلسل نعمة الأفوكاتو

أصالة وصناع مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي يقوم ببطولته النجمة مي عمر اجتمعوا للتحضير لتتر المسلسل بعنوان "يا حظ"، والذي يتألفمن كلمات ملاك عادل، ألحان مدين، وتوزيع أماديو. بالإضافة إلى ذلك، يتم التحضير لأغنية دعائية بعنوان "الجوكر"، حيث تم كتابة كلماتهامن قبل حسام طنطاوي، ومن ألحان محمدي، وتوزيع خالد نبيل. مي عمر عبرت عن سعادتها بالتعاون مع أصالة في هذا المسلسل الجديد،مع التمنيات بتحقيق نجاح كبير للأغاني المنتظرة.





مي عمر نشرت صورة من خلف الكواليس تجمعها مع أصالة والمخرج محمد سامي وصناع مسلسل "نعمة الأفوكاتو". عبرت عن سعادتهابالتعاون مع أصالة، وأشارت إلى أن المسلسل اكتمل بجهود كل من مها سليم ومحمد سامي. كما أعلنت عن إعداد أغنيتين، الأولى بعنوان "الجوكر" للدعاية والثانية تتر المسلسل بعنوان "يا حظ". عبّرت عن سعادتها بالأغاني ووصفت أصالة بأنها إضافة كبيرة للمسلسل، معالشكر لفائق حسن ودعمه للمشروع.





أصالة وجهت رسالة إلى مي عمر، عبرت فيها عن سعادتها بأداء أغنية التتر والترويج لمسلسل "نعمة الأفوكاتو". أعربت عن فرحها بصداقتهاوبصداقة حبيبها الفنان، مشيدة بروحه الرائعة، وأكدت حبها لهما وتعلّقها بهما، متوقعة أن تكون موجودة بشكل استثنائي في رمضان هذا.





تتر مسلسل مسار إجباري

استقر صناع مسلسل "مسار إجباري" على اختيار فرقة "مسار إجباري" لأداء أغنية تتر العمل. تعد هذه الفرقة واحدة من أبرز فرق الروكالغنائية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وقدمت العديد من الأعمال الناجحة والتترات المميزة. من بين أعمالهم، تتر مسلسل "الهرشةالسابعة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، وكذلك تتر مسلسل "الجولة الأخيرة" للنجم أحمد السقا. يتصدر بطولة المسلسل كلمن النجمين أحمد دش وعصام عمر، إضافةً إلى مجموعة من النجوم.





تتر مسلسل ع أمل

إليسا حققت نجاحات بارزة عبر السنوات من خلال أداء تترات لمسلسلات متعددة، مما يجعلها مرشحة قوية لتقديم تترات في رمضان المقبل. من بين أعمالها المنتظرة، مسلسل "ع أمل" للنجمة ماغي بوغصن. وليس هذا المسلسل فقط، حيث تردد أيضًا أنها مرشحة لأداء تتر مسلسل "صيد العقارب" للنجمة غادة عبدالرازق، الذي يشارك فيه كل من الفنان رياض الخولي وسميون.



