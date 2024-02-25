نجوم شباب يتصدرون البطولة في رمضان ٢٠٢٤

القاهرة - محمد ابراهيم - خلال شهر رمضان 2024، شهدت مسيرة الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف لحظة فارقة، حيث تألقت في دور البطولة بمسلسل "أعلى نسبةمشاهدة". يعد هذا العمل هو أولى تجاربها الفنية كبطلة مطلقة، ويعتبر إحدى أبرز الإنتاجات خلال هذا الموسم الفني.





سلمى أبو ضيف في أعلى نسبة مشاهدة

تقدم سلمى نفسها بشكل استثنائي، حيث تدور قصة المسلسل حول فتاة من عائلة بسيطة تعشق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي،وبشكل خاص تطبيق التيك توك. يظهر المسلسل مفارقات وتحديات في حياتها، مما يجعلها تواجه اختيارات مصيرية، خاصة أن هذا العالمالرقمي يلهم ويؤثر في حياة الشباب بكل أعمارهم.





بفضل هذا الأداء اللافت، تقف سلمى أبو ضيف أمام اختبار حقيقي للنجاح، حيث يتطلب العمل التعبير عن تجربتها الفنية بشكل يلامس تطلعات الجمهور، خاصةً في ظل موضوع يلامس حياة الشباب وتفاعلهم مع عالم التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.





يتميز مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بتجميع نخبة من نجوم الشباب، حيث تشارك سلمى أبو ضيف في البطولة بجانب ليلى أحمد زاهروهند عبدالحليم وشيماء الشريف وإلهام صفي الدين، إلى جانب مشاركة فنانين آخرين مثل انتصار ومحمد محمود وإسلام إبراهيم. يعكس المسلسل واقعية الأحداث التي تعيشها شخصياته في ظل التحديات الحديثة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، ويأتي بتأليف سمرطاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل. يظهر ليلى أحمد زاهر في صورة نشرها على انستجرام، حيث يعبّر عن فكرة المسلسل والأزمة التييتناولها بشكل مميز.





أحمد داش وعصام عمر في مسار إجباري

مسلسل "مسار إجباري" يشهد عودة الفنان أحمد داش لتقديم دور البطولة في رمضان 2024، بعد نجاحه الملفت في مسلسلي "الصندوق" و"جعفر العمدة؟!"، حيث قاد الأخير إلى تحقيق نجاح كبير وجذب انتباه الجماهير.





يأتي هذا العمل الجديد بتجربة فريدة مثيرة حيث يشاركه البطولة النجم عصام عمر بعد نجاحه في مسلسل بالطو، مما يعد خطوة مثيرةومبشرة للاستمرار في تقديم أعمال ناجحة.





مسلسل "مسار إجباري" يحكي قصة شابين يواجهان مفاجآت غير متوقعة في حياتهما، حيث يكتشف كل منهما سرًا يحمل مخاطر كبيرة،مما يدفعهما للخوض في رحلة طويلة تغير مجرى حياتهما. البرومو الأول للمسلسل قد كشف لمحات من القصة والتحديات التي يواجههاحسن وحسين، اللذين يقومان بتحديات جديدة. بطولة العمل تشمل أحمد داش والفنان الشاب عصام عمر، ويشارك فيه مجموعة من نجومالشباب مثل مي الغيطي وياسمينا العبد ونور إيهاب، بالإضافة إلى بسمة وصابرين وجوري بكر. المسلسل من تأليف باهر دويدار وأمينجمال، وإخراج نادين خان.