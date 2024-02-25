تعرف على قائمة الأعمال الدرامية للأطفال في رمضان ٢٠٢٤

القاهرة - محمد ابراهيم - تتخذ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توجيها خاصا نحو الأطفال في مختلف الفئات العمرية. وتضمنت خطتها الخاصة لشهر رمضانمجموعة من الأعمال الكرتونية والأنيميشن المستهدفة للأطفال الذين يمضون وقتًا مع عائلاتهم أمام التلفاز. تسعى الشركة جاهدة لتنويع هذهالأعمال بمحتوى ديني وثقافي واجتماعي، بهدف نقل الرسائل التربوية بشكل مباشر وغير مباشر.





نور والكوكب السعيد

الحلقات تهدف لتوعية الأطفال بقضايا متنوعة وتشجيع خيالهم، بالإضافة إلى بناء وعيهم بالقيم الإنسانية والحضارية. المسلسل يدعو إلىعالم خالٍ من العنف والكراهية، يسوده التسامح والإخاء، ويسعى للحفاظ على البيئة. يسعى المسلسل أيضًا لخلق عالم يعزز الذوق العاموالفن الراقي، ويعمل على محو القبح والإسفاف من الحياة، وتعامل البشر بالرحمة مع كل الكائنات على الأرض، مع التركيز على الوعيالكافي للحفاظ على الكوكب من التدمير والتلوث والتصحر.





تتحد الأبطال في مسعى لإنقاذ كوكب الأرض من التأثيرات السلبية الناتجة عن التحديات التي يواجهها الكوكب. يُظهر المسلسل كيف تؤثرهذه التحديات في سكان الأرض، خاصة الأطفال، من خلال 10 حكايات مشوقة، تتناول قضايا متنوعة مثل حملات التبرع، الصيد الجائر،تلوث الشواطئ، حرائق الغابات، استخدام الأطفال في الحروب، الهجرة غير الشرعية، مخاطر الألعاب الإلكترونية، مخاطر الحروب، خطفالأطفال، والأغاني العشوائية. ينجح أبطال المسلسل في إجراء عمليات إنقاذ متنوعة لمواجهة هذه التحديات.





يحيي وكنوز ٣

المسلسل بدأ بتقديم مقدمة عن الحضارة المصرية وتوثيق لبعض الملوك والملكات في الأجزاء الأولى. أما في الجزء الثالث، فقد ركز بشكلواضح على الحروب ذات الصلة بالهوية المصرية. تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الهوية المصرية من خلال مواجهة مستمرة معمحاولات سرقة التاريخ والهوية المصرية. يتناول هذا الجزء الحروب المستمرة لسرقة التاريخ من خلال أعمال درامية على منصات عالمية أومقالات وأوراق بحثية تفتقد للأسس التاريخية وتكون غير حقيقية.





الحلقات تهدف لتوعية الأطفال بقضايا متنوعة وتشجيع خيالهم، بالإضافة إلى بناء وعيهم بالقيم الإنسانية والحضارية. المسلسل يدعو إلىعالم خالٍ من العنف والكراهية، يسوده التسامح والإخاء، ويسعى للحفاظ على البيئة. يسعى المسلسل أيضًا لخلق عالم يعزز الذوق العاموالفن الراقي، ويعمل على محو القبح والإسفاف من الحياة، وتعامل البشر بالرحمة مع كل الكائنات على الأرض، مع التركيز على الوعيالكافي للحفاظ على الكوكب من التدمير والتلوث والتصحر.





سر المسجد

مسلسل "سر المسجد" يركز على التربية الدينية للأطفال ويكشف عن ارتباطهم الخاص بالمسجد، مقدمًا حلًا للمشكلات في سياق ديني،ومن بين هذه المشكلات مشكلة التنمر.