انت الأن تتابع خبر آل باتشينو والكويتية نور الفلاح يجتمعان بعد الانفصال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إجتمع النجم الأمريكي آل باتشينو بحبيبته الشابة الكويتية نور الفلاح، بعد أشهر من الانفصال، وتم رصدهما معًا لأول مرة منذ تسوية معركة حضانة طفلهما رومان، في يونيو (حزيران) 2023.



ووفق موقع "بيج 6"، شوهد نجم Scarface، البالغ من العمر 83 عامًا، وحبيبته عارضة الأزياء الكويتية التي تصغره بالعمر 53 عامًا، وهما يغادران مطعم E. Baldi بعد استمتاعهما بعشاء حميمي، إذ رُصدا وهما يتجهان للسيارة المركونة خارجا في مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، مساء الجمعة الماضي.



واختار الثنائي إطلالات باللون الأسود، فقد ارتدت نور بنطلونا ضيقا وقميصًا نسقتهما بسترة جلدية، وأكملت إطلالتها بانتعال حذاء أسود بياقة عالية.



وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها رؤية باتشينو ونور معًا، منذ أن حسما معركة حضانة طفلهما قبل أربعة أشهر.



يُشار إلى أن الثنائي أعلنا عن علاقتهما رسميًا في أبريل (نيسان) من عام 2022، ولكن تم الكشف لاحقًا أنهما كانا يتواعدان منذ جائحة كورونا.



يذكر أن باتشينو هو أيضًا أب لثلاثة أبناء، هم: جولي (34 عامًا) من حبيبته السابقة جان تارانت، والتوأم أنطون وأوليفيا، ويبلغان من العمر 23 عامًا، وقد رحب بهما مع حبيبته السابقة بيفرلي دانجيلو .