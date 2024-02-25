نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد آسر ياسين.. تعرف على أبرز محطاته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الفنان آسر ياسين اليوم بعيد ميلاده، حيث قام بتقديم العديد من الأعمال الفنية في مجالي السينما والتلفزيون. حقق نجاحًا كبيرًاوتأثيرًا في وجدان الجماهير العربية من خلال أعماله المميزة.



آسر ياسين، المولود في 25 فبراير 1981، تخرج من كلية الهندسة بقسم الميكانيكا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. بدأ مشواره الفني عام2006 في مسلسل "قلب حبيبة" مع الفنانة سهير البابلي تحت إشراف المخرج خيري بشارة. في نفس العام، شارك في فيلم "حليم" للمخرج شريف عرفة، حيث أدى دور العازف الشهيد في فرقة عبد الحليم حافظ. كما ظهر في عدة حلقات من مسلسل "لحظات حرجة".





في عام 2007، شهدت الانطلاقة الفعلية للفنان آسر ياسين من خلال مشاركته في مسلسل "عمارة يعقوبيان"، الذي أخرجه "أحمد صقر" وكتب السيناريو "عاطف بشاي"، مستندًا إلى رواية "علاء الأسواني". سبق أن تم تقديم هذه الرواية في عمل سينمائي بطولة نور الشريفوعادل إمام ويسرا.





في عام 2007، شارك الفنان آسر ياسين في فيلم "الجزيرة"، الذي جمعه بأحمد السقا، هند صبري، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة،ومحمود ياسين، تحت إخراج شريف عرفة.





في عام 2008، شارك آسر ياسين في عدة أعمال سينمائية، منها "احنا اتقابلنا قبل كده" بطولة نيللي كريم وراندا البحيري، وكذلك فيفيلم "على جنب يا أسطى" الذي جمعه بأشرف عبد الباقي وروجينا. قدم دور عازف ساكسفون في "احنا اتقابلنا قبل كده" وشخصيةمرعي في "على جنب يا أسطى"، حيث تنوعت أدواره بين الفن والدراما.



تكريم آسر ياسين عن رسائل البحر

فاز آسر ياسين بجائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي عن دوره في فيلم "رسائل البحر". كما نال جائزة تقديرية عن أدائه في فيلم "الوعد". حقق أيضًا جائزة أحسن ممثل صاعد في عام 2008 من مهرجان الإعلام العربي، وتم تكريمه من قبل عدة قنوات فضائية نظرًالتألقه وإسهاماته في عالم الفن.



الوعد

في نهاية عام 2008، خاض آسر ياسين أول تجربة بطولة سينمائية في فيلم "الوعد" إلى جانب الفنان محمود ياسين وروبي وأحمد عزمي،من تأليف وحيد حامد. وفي ديسمبر نفس العام، شارك في تصوير فيلم "رسائل البحر" في الإسكندرية، حيث جمعته القصة بالفنانة ميكساب، وقد كتب وأخرج الفيلم داوود عبد السيد. بالإضافة إلى ذلك، قام أيضًا بتصوير فيلم "زي النهاردة" مع بسمة وأحمد الفيشاوي.



بيبو وبشير

في عام 2011، شارك آسر ياسين في فيلم كوميدي بعنوان "بيبو وبشير". كما شارك في فيلم "18 يوم" الذي ضم نخبة من الممثلينوالمخرجين المصريين، وذلك كجزء من جهود التوعية حول الأحداث التي جرت في مصر اعتبارًا من الخامس والعشرون من يناير 2011.



أسوار القمر

في عام 2015، شهد عرض فيلم "أسوار القمر" الذي جمع بين آسر ياسين ومنى زكي. بالإضافة إلى أفلامه، قدم آسر ياسين عدة أعمالتلفزيونية ناجحة مثل مسلسل "العهد" و"ألف ليلة وليلة" و"30 يوم". ويشارك حاليا في مسلسل "دون سابق إنذار" إلى جانب المخرجهاني خليفة في موسم رمضان المقبل.