نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محمد العدل على "الفنان السعودي محمد هنيدي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دافع المنتج محمد العدل عن الفنان محمد هنيدي، الذي يتعرض لانتقادات حادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار العدل إلى أنهنيدي لا يتحمل مسؤولية الجملة المثيرة للجدل.

وفي رسالته عبر فيسبوك، ناصح العدل بعدم التسرع في الحكم على أبناء الوطن بسرعة. وأوجه كلامه المشجع إلى هنيدي، مؤكدًا أنالانتقادات هي علامة على حب الجمهور له.

جدير بالذكر أن الجدل تسبب في انتشار صورة لهنيدي كضيف في برنامج سعودي، مما أثار تساؤلات حول كتابة الجنسية بشكل غيرمألوف. يُشار إلى أن هنيدي أعلن في وقت سابق حصوله على الجنسية السعودية وجواز السفر.





لافتًا إلى أن هنيدي ليس الوحيد الذي انضم إلى قائمة الحاصلين على الجنسية السعودية، حيث سبقه عدة شخصيات منهم الإعلامي عمروأديب والمايسترو وليد الفايد.





آخر أعمال محمد هنيدي في مصر

في فيلمه "مرعي البريمو"، قام هنيدي بتجسيد دور بائع بطيخ يعشق مهنته إلى أقصى حد. يعبر في إحدى لقطات الفيلم عن حبه للبطيخقائلًا: "البذر اللي جواك يا بطيخة هو أخواتي.. وكل شقة يا بطيخ بحس إنها شقتي". يدير محلًا كبيرًا يحمل اسم "البريمو".





فيلم "مرعي البريمو" يروي قصة شخصية مرعي البريمو، شخصية صعيدية تعمل في تجارة البطيخ. يقدم النجم محمد هنيدي أداءً كوميديًايتناول مواقف طريفة، ويشارك في البطولة غادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفى أبوسريع ومحمد محمود. الفيلم من تأليف إيهاب بليبلوإخراج سعيد حامد.





أبطال مرعي البريمو

فيلم "مرعي البريمو" يجمع فريقًا نجمًا من الفنانين، بما في ذلك محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي،مصطفى أبوسريع، ونانسي صلاح. الفيلم من إعداد إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.



