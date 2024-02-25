نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يعلن أولى خطوات تحضير فيلمه الجديد "ري ستارت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون معه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق ومن المتوقع أن تبدأ مراحل ترشيحات باقي فريق العمل.



للمرة الثانية.. هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر يتعاونان مع تامر حسني



يشهد فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني لهنا الزاهد مع تامر حسني في السينما وذلك بعد تعاونهم معًا في فيلم "بحبك " والذي حقق نجاح كبير وقتها وناقش تامر حسني من خلال الفيلم صراع بين حب جديد وحب عمره القديم الذي يظهر فجأة بعد اختفاء لسبب مجهول وتقلب عليه الأحداث رأسا على عقب ويتركه للاختيار، وهو من بطولة هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.

أما أيمن بهجت قمر فتعاون مع تامر حسني من قبل في فيلم "البدلة " الذي حقق به نجاح كبير جدًا، وهو فيلم كوميدي تدور أحداثه حول شخصين ينتحلون شخصية ظباط ليقع في حب فتاه ولا يكون فاشل ولكنه يتورط في مشاكل تجعله يدخل السجن، وهو من بطولة أكرم حسني، تامر حسني، أمينة خليل، دلال عبد العزيز وغيرهم وهو تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل.

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني هي أغنية "30 حياة" الذي طرحها احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، الحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني.

كلمات أغنية ٣٠ حياة



إنتي الوحيدة اللي عارفه مفتاح قلبي فين وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده 2x إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x يا سر راحتي.