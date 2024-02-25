انت الأن تتابع خبر إليسا وهيفاء وهبي تهنئان الشعب الكويتي بالعيد الوطني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت الفناناتان اللبنانيتان إليسا وهيفاء وهبي على تهنئة الشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني الكويتي.



فكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: "ببعت كل حبي لكل أهل الكويت بمناسبة اليوم الوطني، وبتمنى دوام الازدهار والتقدم لهذا البلد اللي بحبه من كل قلبي، وبتمنى بتبقى بلدكم جوهرة بالأمن والآمان وراحة البال".



بينما كتبت هيفاء وهبي: "بمناسبة العيد الوطني الكويتي 63، دامت الكويت بازدهار وشعبها الطيب بآمان" .