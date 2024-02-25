انت الأن تتابع خبر أغنية نوال الزغبي الجديدة تتربع على تصنيف أحلى الأغاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل أغنية النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجديدة "بحكي عنك" نجاحها في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.



وتربّعت أغنية "بحكي عنك"، على تصنيف أفضل عشر أغنيات في لبنان (أحلى الأغاني) خلال أسبوعها الأوّل في هذه القائمة، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لإذاعة وتلفزيون “أغاني أغاني”، مشيرًا إلى أنها الأغنية التي حصدت على أعلى نسبة تصويت من الجمهور منذ دخول التصنيف الذي يُعدّ أسبوعيًا.



أغنية "بحكي عنك" من كلمات عمر المصري وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو المصري وعمرو الشاذلي.



وتميّزت الأغنية باللون الرومانسي الذي انعكس في الـLyrics Video بعدسة سعيد محمد الذي اختار أن تصوّر “النجمة الذهبية” مشاهد تحت زخّات المطر في العتمة، وهي محاطةً بمجموعة من الرجال “الغرباء” من دون أن يعني أحدهم لها شيئاً، لأن اشتياقها هو لحبيبها الغائب فقط.



الجدير ذكره أن أغنية "بحكي عنك" تحافظ منذ صدورها على مراتب متقدّمة بالتراند على موقع يوتيوب في عدد من البلدان العربية ومن بينها لبنان ومصر والسعودية والمغرب .