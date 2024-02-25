القائمة الكاملة لمسلسلات "MBC مصر" في رمضان 2024 (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت شبكة قنوات "MBC مصر" القائمة الكاملة لمسلسلاتها الدرامية خلال شهر رمضان الكريم بباقة واسعة من أضخم المسلسلات التي تضم أبرز النجوم وتُرضي مُختلف الأذواق والمُشاهدين. وتشمل إنتاجات متنوّعة، تجمع أهم الأعمال الدرامية والكوميدية والاجتماعية، وتنطلق الخريطة الدرامية خلال الشهر الكريم عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، لتوفر أفضل محتوي على مدار الساعة وبما يُتيح خيارات متنوعة أمام كل المُشاهدين وفي كل الأوقات.

العتاولة

"العتاولة" – أحمد السقا

بعد سلسلة من النجاحات المُتعددة خلال المواسم الرمضانية المُختلفة يُطل النجم أحمد السقا مُجددًا عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، من خلال الدراما المميزة "العتاولة"، الذي تدور أحداثه في أجواء جديدة وتم تصوير الكثير من أحداثه في لبنان، حيث يجتمع الشقيقان "نصار"، و"خضر" في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها من والدهما الراحل، إلي أن تظهر الفتاه الرقيقة الحالمة "حنه" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة وبداية حياة جديدة ولكن شقيقة والظروف القاسية لا تسمح له بذلك، فهل سينتصر الحب أم ستجبره الظروف على الإستمرار في الخروج عن القانون.

المُسلسل من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، زينة، مي كساب، وآخرين....، ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج احمد خالد موسي.

المداح

"المداح أسطورة العودة" – حمادة هلال

إطلالة أخري جديدة النجم حمادة هلال عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في دراما رمضان، من خلال موسم جديد من مواسم مسلسل "المداح" حيث يُطل في الموسم الجديد تحت "المداح أسطورة العودة"، فبعد النجاح الكبير جدًا الذي واكب عرض حلقات "المداح أسطورة الوادي"، و"المداح أسطورة العشق"، يعود بطل العمل "صابر" الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية لأفاق مُختلفة، حيث تتواصل الحرب مع الجن، ويظهر له المارد "قزح" في صورة إنسان، ويحاول "سميح" فتح بوابات الشياطين للقضاء على صابر الذي يقف لهم بالمرصاد بفضل هبه الله عليه وبمُساعدة أصحاب السر..

مُسلسل "المداح أسطورة العودة" من بطولة حمادة هلال، هبه مجدي، فتحي عبد الوهاب، دياب، سهر الصايغ، وآخرين..، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

صلة رحم

"صلة رحم" – إياد نصار

في تناول درامي مُختلف لقضية هامة تدور قصة المُسلسل الإجتماعي "صلة رحم"، عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، حيث تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يبدأ طبيب التخدير "حسام" عقب تعرض زوجته لحادث مؤلم بخطوات خارج إطار القانون لإستئجار رحم سيدة من أجل تحقيق حلمه المؤجل بإنجاب طفل مما يورطه في الكثير من المشاكل والأزمات المُعقدة.

مُسلسل "صلة رحم" من بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، صفاء الطوخي، محمد جمعه، وآخرين... ومن تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج تامر نادي.

كوبرا

"كوبرا" – محمد إمام

يُطل النجم "محمد إمام" مُجددًا عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، بعد نجاحات كثيرة مُشتركة، وذلك من خلال الدراما الشيقة "كوبرا"، حيث يخرج علي صالح المعداوي الشهير بـ "كوبرا" من السجن ويأمل في بداية حياة جديدة بعيدًا عن المشاكل، ولكنه يجد مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطة في جريمة قتل ويفقد أمه وأخته ويضطر للتنقل بين عده مُدن للإختباء برفقة أصدقائه القُدامي أملًا في إثبات برائته.

مُسلسل "كوبرا" من بطولة محمد إمام، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، محمود عبد المغني، وآخرين...، من تأليف أحمد أبو زيد، ومن إخرج أحمد شفيق.

خالد نور

"خالد نور وولده نور خالد" – شيكو – كريم محمود عبد العزيز

إطلاله جديدة ومُختلفة للنجمان شيكو، كريم محمود عبد العزيز، عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، من خلال المُسلسل الكوميدي "خالد نور وولده نور خالد"، حيث يعمل "علي" ميكانكي سيارات ويعول شقيقة الأصغر الذي يورط نفسه وشقيقة في الكثير من المشاكل الكبري حيث يضطر لدخول السجن أحيانا ومرة أخري لمُستشفي الأمراض النفسية وغيرها من المطبات اليومية والأزمات التي يقع فيها دون حساب وسوء تقدير.

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" من بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آيه سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين...، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

أشغال شقة

"أشغال شقة" – هشام ماجد – أسماء جلال

في تناول درامي طريف وكوميدي لأجواء الأسر وتعاملها اليومي مع الخادمات وما يتبعها من مواقف، يُقدم النجم هشام ماجد المُسلسل الكوميدي "أشغال شقة"، عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، حيث تنطلق الأحداث داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيب وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.

مُسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد علي، مصطفي غريب، وآخرين... ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

نعمة الأفوكاتو

"نعمة الأفوكاتو" – مي عمر – أحمد زاهر

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجددًا للإنطلاق عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دورًا مميزًا في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي، حيث تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته.

مُسلسل "نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، آروي، كمال أبو ريه، عماد زيادة، وآخرين... ومن تأليف محمد سامي، مهاب طارق وإخراج محمد سامي.

أعلى نسبة مشاهدة

"أعلي نسبة مُشاهدة" – سلمي أبو ضيف

"أمينة" فتاه بسيطة تعيش مع أسرتها في منطقة شعبية بسيطة، تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد نشر إختها مقطع على صفحات التواصل الإجتماعي، من خلال أحداث الدراما الإجتماعية " أعلى نسبة مُشاهدة" الذي تظهر فيه النجمة الشابة سلمي أبو ضيف في أولي بطولاتها عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، حيث تكتشف التأثير الخطير لهذا العالم على حياة الأسرة وكيف تؤثر كلمات بسيطة أو مقاطع مصورة على الكثير من الأشخاص الذين تتغير وجهات نظرهم بين لحظة وأخري.

مُسلسل "أعلي نسبة مُشاهدة" من بطولة سلمي أبو ضيف، إنتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، ليلي أحمد زاهر، وآخرين... ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.

2024

"2024" – نادين نجيم – محمد الأحمد

في إطلالة سنوية مميزة عبر عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، تُقدم النجمة "نادين نجيم" مُسلسل 2024، وسط أجواء من الإثارة والتشويق والغموض في أحد أحياء مدينة بيروت بمُشاركة النجم "محمد الأحمد.

مُسلسل "2024" من بطولة نادين نجيم، محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، وسام صليبا، طوني عيسي وآخرين... ومن تأليف بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.