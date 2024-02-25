فن ومشاهير

بدء فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الكاثوليكي بندوة فيلم " ١٩ ب"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الكاثوليكي بندوة فيلم " ١٩ ب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الكاثوليكي المصري للسينما للدورته ٧٢ ومن ضمن فعاليات اليوم الثاني ندوة فيلم “ ١٩ ب” والتي تقام الآن بقاعة المركز الكاثوليكي بحضور المنتج محمد حفظي والمخرج أحمد عبد الله والفنانة القديرة منحة البطراوي والفنان القدير مجدي  عطوان و مهندس الديكور ومونيرة الفيلم.

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بدء منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الكاثوليكي بندوة فيلم " ١٩" ب 
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بدء منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الكاثوليكي بندوة فيلم " ١٩" ب 
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بدء منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الكاثوليكي بندوة فيلم " ١٩" ب 
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بدء منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الكاثوليكي بندوة فيلم " ١٩" ب 
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بدء منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الكاثوليكي بندوة فيلم " ١٩" ب 
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بدء منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الكاثوليكي بندوة فيلم " ١٩" ب 

أبطال فيلم “ ١٩ ب ” 

شارك في بطولة فيلم “ ١٩ ب” الفنان القدير  سيد رجب والفنان القدير مجدي عطوان والفنانة القديرة منحة البطراوي والفنانة ناهد السباعي والفنانة فدوي عابد والفنان أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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