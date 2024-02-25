نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. كواليس مسلسل فراولة لـ نيللى كريم رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة نيللي كريم في مسلسل فراولة الذي من المقرر عرضه في رمضان 2024، من إخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى.

كواليس مسلسل فراولة لـ نيللى كريم

طرحت منصة Watch it الرقمية، صورًا ولقطات جديدة من كواليس مسلسل فراولة على شاشات المتحدة، تأليف محمد سليمان عبد المالك.

دور نيللي كريم في مسلسل فراولة

تجسد نيللى كريم شخصية فراولة ابنة حارس عقار، وقارئة جيدة للفنجان ضمن أحداث مسلسل فراولة الذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان 2024.

قصة مسلسل فراولة

وتخوض نيللى كريم فى فراولة تجربة جديدة فى الكوميديا إذ تظهر بدور فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار ومحترفة فى قرائة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع، وسيطرت الكوميديا على صور كواليس مسلسل فراولة، أثناء تصوير المشاهد، التي جمعت كل من نيللي كريم وشيماء سيف وأحمد فهيم، إذ ينتمى المسلسل لنوعية الأعمال الكوميدية، في إطار 15 حلقة، ويعرض في الجزء الثاني من الماراثون الرمضاني، حسبما كشفت بطلة العمل نيللي كريم.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي.

أحدث أعمال نيللي كريم

وانتهى مؤخرًا عرض مسلسل روز وليلى، وهو أحدث أعمال نيللي كريم، وفيما يتعلق بالمعلومات عن أبطال مسلسل روز وليلى، فإلى جانب يسرا ونيللي كريم هناك عدد من الفنانين على رأسهم أحمد وفيق، هشام عاشور، مروان يونس، وتيام مصطفى قمر، وعدد من الفنانين الآخرين.

اخر اعمال نيللي كريم

وقدمت نيللى كريم في رمضان الماضى مسلسل عملة نادرة وشارك في بطولته جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، إيمى إسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

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