فن ومشاهير

مؤلف ومخرج فيلم "١٩ ب" يكشف عن بداية فكرة الفيلم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف ومخرج فيلم "١٩ ب" يكشف عن بداية فكرة الفيلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الكاثوليكي المصري للسينما للدورته ٧٢ ومن ضمن فعاليات اليوم الثاني ندوة فيلم “ ١٩ ب” والتي تقام الآن بقاعة المركز الكاثوليكي بحضور المنتج محمد حفظي والمخرج أحمد عبد الله والفنانة القديرة منحة البطراوي والفنان القدير مجدي  عطوان و مهندس الديكور ومونيرة الفيلم.

و من خلال الندوة كشف المخرج والمؤلف أحمد عبد الله  أن بداية  فكرة الفيلم جاءت إليه من الواقع فكان يمشي في إحدي الشوارع  و رأي موقف الحيوانات وأحد الرجال يراعي هذه الحيوانات فجاءت الفكرة من هذه اللحظة

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بدء منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الكاثوليكي بندوة فيلم " ١٩" ب 
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بدء منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الكاثوليكي بندوة فيلم " ١٩" ب 
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بدء منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الكاثوليكي بندوة فيلم " ١٩" ب 
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أبطال فيلم “ ١٩ ب ” 

شارك في بطولة فيلم “ ١٩ ب” الفنان القدير  سيد رجب والفنان القدير مجدي عطوان والفنانة القديرة منحة البطراوي والفنانة ناهد السباعي والفنانة فدوي عابد والفنان أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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