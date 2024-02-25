نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف ومخرج فيلم "١٩ ب" يكشف عن بداية فكرة الفيلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الكاثوليكي المصري للسينما للدورته ٧٢ ومن ضمن فعاليات اليوم الثاني ندوة فيلم “ ١٩ ب” والتي تقام الآن بقاعة المركز الكاثوليكي بحضور المنتج محمد حفظي والمخرج أحمد عبد الله والفنانة القديرة منحة البطراوي والفنان القدير مجدي عطوان و مهندس الديكور ومونيرة الفيلم.

و من خلال الندوة كشف المخرج والمؤلف أحمد عبد الله أن بداية فكرة الفيلم جاءت إليه من الواقع فكان يمشي في إحدي الشوارع و رأي موقف الحيوانات وأحد الرجال يراعي هذه الحيوانات فجاءت الفكرة من هذه اللحظة

بدء منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الكاثوليكي بندوة فيلم " ١٩" ب

بدء منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الكاثوليكي بندوة فيلم " ١٩" ب

بدء منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الكاثوليكي بندوة فيلم " ١٩" ب

أبطال فيلم “ ١٩ ب ”

شارك في بطولة فيلم “ ١٩ ب” الفنان القدير سيد رجب والفنان القدير مجدي عطوان والفنانة القديرة منحة البطراوي والفنانة ناهد السباعي والفنانة فدوي عابد والفنان أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين والفنانات.