نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل.. المسلسل الإذاعي جريمة منتصف النيل رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل عدد كبير من النجوم في الفترة الحالية تسجيل مسلسلاتهم الإذاعية المقرر عرضها في رمضان 2024.

تفاصيل مسلسل جريمة منتصف النيل

ويقدم الثنائي أحمد العوضي ومي كساب مسلسل إذاعي جديد بعنوان جريمة منتصف النيل، من تأليف محمود حمدان، وإخراج علي مصيلحي، منتج منفذ أمل عبدالحميد، شارك في الكتابة رضا طلبة، ألحان الأغاني أكرم عادل

أحدث أعمال أحمد العوضي

ومن ناحية اخري، يشارك أحمد العوضي في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل حق عرب، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، ويشارك فيه دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

أحدث أعمال مي كساب

أما مي كساب فتشارك في مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا وزينة تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك فيه طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، محمد نجاتي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، أحمد كشك، نهى عابدين، صفوة، محمد التاجي، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي ومؤمن نور.

آخر أعمال أحمد العوضي

والجدير بالذكر ان اخر اعمال احمد العوضي هو فيلم الإسكندراني، إخراج خالد يوسف، والذي يعود إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، منذ أن عُرض له فيلم كارما في 2018، والعمل من تأليفه وإخراجه، وقدم بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، الراحلة دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، خالد الصاوي، وماجد المصري، وايضا شارك في مسلسل ضرب نار الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، وشاركه البطولة ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، إيمان السيد، أحمد بدير، سهير المرشدي، انتصار، ضياء عبدالخالق، تيسير عبدالعزيز، تامر نبيل، تامر مجدي، أيسل رمزي.

آخر أعمال مي كساب

وكان آخر أعمال مي كساب هو فيلم الخميس الجاي، بطولة عمرو عبدالجليل، تأليف هبه الحسيني وإخراج حسن صالح وشارك في العمل كل من بيومي فؤاد، حسام داغر، سليمان عيد، وشاركت ايضا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، وشارك في العمل كل من زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، جوري بكر، منذر رياحنة، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.