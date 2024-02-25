تحدي جديد.. أيمن بهجت قمر يتعاون مع تامر حسني في “ري ستارت”

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أحمد جودة - القاهرة - كشف السيناريست أيمن بهجت قمر عن تعاونه مع النجم تامر حسني، في فيلم جديد بعنوان “ري ستارت”، من خلال منشور شاركه عبرحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “دعواتكم فيلم الصيف إن شاء الله ري ستارت، منتأليفي وإخراج المخرجة الجميلة سارة وفيق، وبطولة النجم تامر حسني اللي مورطني عشان وهو مؤلف فيلمه بحبك جاب مليار جنيه ما شاءالله، بس إن شاء الله تحدي جديد بعد فيلم البدلة وبإذن الله هنكسر الدنيا”.





تعاون أيمن بهجت قمر وتامر حسني

وأعلن الفنان تامر حسني تحضيره لفيلم جديد بعنوان ري ستارت، حيث شارك صورته مع السيناريست أيمن بهجت قمر، والمخرجة سارةوفيق، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق: توكلنا على الله.. بدأنا تحضير فيلمي القادم إن شاءالله بعنوان ري ستارت.. بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسه مكملين ترشيحات، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.





تعاون تامر حسني وهنا الزاهد





ويعتبر فيلم ري ستارت، هو ثاني عمل يجمع الفنان تامر حسني، بالفنانة هنا الزاهد، حيث شاركته بطولة فيلم بحبك، الذي عُرض عام2022، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.



أبطال فيلم بحبك

وشارك في بطولة فيلم بحبك كل من: الفنان تامر حسني، هنا الزاهد، هدى المفتي، أحمد عزمي، وتميم عبده وسمر محمد متولي، عاليا راشد، شهد الشاطر، والعمل من تأليف تامر حسني وإخراج تامر حسني.

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني هي أغنية "30 حياة" الذي طرحها احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامرحسني ومؤمن راجح، الحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني.

آخر أعمال أيمن بهجت قمر

وحقق أيمن بهجت قمر نجاحًا كبيرًا مؤخرًا، من خلال أغنية معرفش حد بالاسم ده، في ألبوم مكانك للهضبة عمرو دياب، الذي تم طرحهبالتزامن مع موسم رأس السنة.

وتعد أغنية معرفش حد بالاسم ده من كلمات أيمن بهجت قمر، ولحن وتوزيع أحمد إبراهيم، تسجيل صوت مهندس الصوت شيري شكري،تصوير فوتوغرافي كريم نور.