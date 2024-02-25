حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 09:31 مساءً - يعود الفنان الكبير يحيى الفخراني، للمشاركة مرة أخرى في السباق الرمضاني، وأيام قليلة تفصلنا عن بدء المارثون الدرامي، لذلك يبحث الجمهورعن القنوات الناقلة لمسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني في رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني في رمضان 2024

ويقتصر عرض مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني في رمضان 2024، على شبكة قنوات dmc بشكل حصري، والإعادة على قناة dmc drama، كما تُعرض حلقات العمل عبر منصة WATCH IT الرقمية.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

ويجسد يحيى الفخراني خلال أحداث مسلسل عتبات البهجة، شخصية بهجت الأنصارى رجل سبعيني متقاعد يعيش مع ابنه وزوجته وحفيديه حلا وعمر، توفيت زوجة بهجت منذ عشرين عامًا، ومنذ ذلك الوقت وهو يعيش مع ابنه ومنشغل بأحفاده ومشاكلهم برغم مقابلته لحبيبته الأولى لبنى، يضطر ابن بهجت للسفر مع زوجته لحصولهما على فرصة عمل في أوروبا وللأسف يتعرضان لحادث ويتوفى الابن وزوجته ويصبح بهجت هو المسؤول الأول والأخير عن أحفاده، ويقابل بهجت شخصيات مختلفة ويتعرض لمشاكل كثيرة.

ويشارك في بطولة العمل بجانب يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.