صاحبة السعادة.. السر في شهرة بيومي فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها صاحبة السعادة، الذي يعرض على قناة dmc، الفنان بيومي فؤاد بصحبة أسرته يوم الثلاثاء المقبل، ويكشف خلال اللقاء عن كواليس في بداية مسيرته وعلاقته بزوجته وأبنائه.

السبب اللي خلي مصر تعرف بيومي فؤاد

وتحدث بيومي فؤاد خلال البرومو الترويجي للحلقة موجهًا حديثه إلى إسعاد يونس: إنتي السبب اللي خلي مصر تعرف بيومي فؤاد، تعلمت من نصايح الزعيم عادل إمام، وقال لي لازم تتعلم تقول كلمة لأ بنفس قوة كلمة اه، وواصل عن مسلسل الكبير: كانوا كل سنة بيكبروا دروي فيه لأن الناس عجبها شخصيتي الدكتور ربيع.

أعمال ينتظرها بيومي فؤاد

ويرتبط بيومي في الفترة الحالية بأكثر من عمل فني منها مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة أحمد مكي، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، ويضم محمد سلام، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، وحاتم صلاح، والعمل من إخراج أحمد الجندي، ايضا يشارك في عدة افلام منها فيلم فرقة الموت مع أحمد عز، الجارداية من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، وفيلمي جوازة توكسيك والمستريحة مع ليلى علوي.

أحدث أفلام بيومي فؤاد

يُعرض حاليا لـ بيومي فؤاد أيضًا فيلم التجربة المكسيكية حاليًا بالسينمات، ويشارك في بطولته مع عمرو عبدالجليل، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، يضم أحمد فتحي، محمد ثروت، ندى موسي، محمود حافظ، وليلى عز العرب، والعمل من تأليف محمد محرز ومحمود حمدان وإخراج شادي علي، ايضا فيلم الإسكندراني من بطولة أحمد العوضي، ويقدم خلاله شخصية تاجر سمك كبير ووالد العوضي، والعمل يدور في إطار أكشن درامي تشويقي، من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.

أيضًا يظهر بيومي ضيف شرف ضمن أحداث فيلم الحريفة، من بطولة نور النبوي، ويجسد خلال الأحداث شخصية معلق رياضي، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي شبابي حول طلاب في المرحلة الثانوية يمارسون كرة القدم وينافسون على إحدى البطولات، وشارك في بطولة الفيلم أحمد حسام ميدو، أحمد غزي، خالد الذهبي، نور إيهاب، عبدالرحمن محمد، وكزبرة، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.