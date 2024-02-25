7 أدوار مختلفة.. في يوم ميلاده أبرز الشخصيات التي قدمها آسر ياسين

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 25 فبراير ذكرى ميلاد الفنان آسر ياسين، الذي أصبح مؤخرًا أحد كبار نجوم الشباك في السينما والدراما، ويترك بصمته على كل عمل يقدمه.

مسيرة آسر ياسين الفنية

غرم بالفن فبدء آسر ياسين مسيرته الفنية من خلال مسرح الجامعة حيث شارك في العديد من المسرحيات، قرر أن يواصل السعي نحو العمل اﻹحترافي في مجال التمثيل، وبدأ ببطولة عدد من الأفلام القصيرة كان من أهمها فيلم (بيت من لحم) للمخرج رامي عبدالجبار، وكانت انطلاقته الفنية كانت عام 2004 عندما رشحه المخرج خيري بشارة للمشاركة في مسلسل ملح الأرض مع الفنان محمد صبحي ومن ثم تم اختياره ليكون سفيرًا للنوايا الحسنة في المنظمة الدولية للهجرة في مصر.

وبعد النجاح الذي حققه آسر من خلال مشاركته مع النجم محمد صبحي، أصبحت تتوالى عليه العروض ليشارك في العام التالي 2005 بمسلسل “قلب حبيبة” مع الفنانة سهير البابلي والذي أكسبه دفعة كبيرة للأمام، كما استطاع أن يحوز على شهرة أكبر من خلال السينما، وفي 2006 شارك في أحد كبار الأفلام “عمارة يعقوبيان” و“حليم”، ليلمع نجمه ويضع بصمته في قلب الجمهور ويصبح قادرًا على حمل عمل كامل يخوض بطولته.

وتألق آسر ياسين خلال مسيرته الفنية من خلال عدة بصمات وأدوار مختلفة قدمها خلال مشواره الفني ما بين السينما والدراما، وهو ما جعله يحجز مكانًا أساسيًا بين أبطال جيله على صعيد الأفلام السينمائية أو المسلسلات الدرامية، فقد استطاع أن يتألق ويلفت الأنظار إليه في جميع الأدوار الممختلفة ما بين الدراما والكوميديا والأكشن بالإضافة للأدوار المركبة، ويحفر اسمه على كل عمل يشارك فيه، خاصة أن تلك المسيرة شهدت تعاونه مع أسماء كبيرة في عالم التأليف والإخراج مما أثقل موهبته في بدايته مثل وحيد حامد، محمد ياسين، داود عبد السيد، كاملة أبو ذكرى، وغيرها من أهم الأسماء.

فكانت أولى نجومية آسر ياسين خلال عام 2010 في فيلم “رسائل البحر” والذي نال عنه جوائز عديدة، من خلال التعاون مع المخرج داود عبد السيد، في عمل من تأليف الأخير أيضًا، وهو الفيمل التي تدور أحداثه حول يحيي وهو طبيب شاب تخرج من كلية الطب ولكنه يعاني من اضطرابات في طريقة نطق الكلام، مما يسبب تعرضه للسخرية، الأمر الذى تسبب في تركه الطب ليقرر العمل صيادا.

فقد أبدع آسر من خلال مشاركته في مسلسل “100 وش” مع الفنانة نيللى كريم، وتم اختياره كأفضل ممثل كوميدى فى رمضان 2020 من قبل النقاد، كما استحوذ على قلوب المشاهدين خلاله بعدما فاجأ الجميع بدور مختلف تمامًا عما اعتادوا منه.

أما مسلسل "Suits" بالعربى فقد تميز آسر بدور المحامي الذكي، وظهر فيه بشياكة تلائم شخصيته، وكاريزما استطاع من خلالها تجسيد الشخصية بشكل لفت الأنظار بصورة كبيرة.

كذلك فيلم "من ضهر راجل" لعب آسر ياسين خلال أحداثه دور شاب في حارة شعبية، حلمه هو الملاكمة إلا أنه يتحول لعالم البلطجة، وذلك عبر شخصية جديدة عليه وقتها، أثبتت تنوعه في إختيار أدواره.

أما عن الكتيبة 101 أضاف آسر ياسين العام الماضى إلى أدواره دور جديد، وذلك حينما قدم شخصية ضابط المخابرات بطريقة مميزة، خاصة مع ضبط النفس بصورة كبيرة أمام كافة التحديات، ليقدم الشخصية بشكل مميز.