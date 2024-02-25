في حلقة مليئة بالأسرار.. أحمد سعد في ضيافة أنس بوخش

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة مليئة بالأسرار يحل الفنان أحمد سعد ضيفًا مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، في برنامجه AB talks، المذاع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويتحدث خلال اللقاء عن تفاصيل حياته الشخصية والطفولة بجانب إلى أسرار يكشفها لأول مرة.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج AB talks، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، برومو حلقة الفنان أحمد سعد، وكتب: “نكتشف الإنسان خلف اللقب.. ‎أحمد سعد، يوم الثلاثاء الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات على يوتيوب”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنيته “ سبب فرحتي ” مع الفنانة أصالة والتي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا فور طرحها على “يوتيوب”، حيث تخطيت حاجز الـ 7 وربع مليون مشاهدة، وتصدرت التريند الأول على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب ".

كلمات أغنية «سبب فرحتي»



يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك

انت الأمان وباختصار لو كله مال بسند عليك

انت اللي بيك احلو عمري

ومهما يجري انا بلقى كل حلول مشاكلي

لما بس بشوف عنيك

انا كنت مين قبل اما اشوف عينِك والين

قبل اما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين

ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين

يا حبيبتي واما بتضحكي بتحلّي ف عنيا السنين

يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي

بتقويني ف دينتي وانا جمبك مش هميل

انا ليك بَنتِمي

يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني

طول ما انا شايفك بخير