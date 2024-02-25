نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خروج رضا البحراوي من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طمأن مدير أعمال الفنان رضا البحراوي محبيه بعد تعرض الفنان لأزمة صحية، وعلى أثرها تم نقله للمستشفى على الفور، بعد أن شعر ببعض المضاعفات في صحته، والهبوط الحاد، وتم عمل فحوصات كثيرة من جانب الأطباء في المستشفى وإسعافه من الأزمة التي مر بها.

حيث كشف مدير أعمال رضا البحراوي انه خرج اليوم من المستشفى، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وضيق تنفس وحالته الصحية أصبحت جيدة.



ونشر أحد أقارب رضا البحراوي صورة للمطرب، أثناء تواجده في المستشفى، وخضوعه لجلسة تنفس، وطالب جميع متابعي وجمهور الفنان بالدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من الأزمة على خير، ويعود للجمهور في أقرب وقت.

آخر أعمال رضا البحراوي



يذكر أن آخر أعمال رضا البحراوي أغنية "أنا الحدوتة" من كلمات محمد عنتر، وألحان رضا البحراوي ومصطفى حجاج، وتوزيع موسيقى محمد حريقة، ومن إنتاج "هاي ميوزيك" طارق عبد الستار، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".



تعرف على كلمات أغنية أنا الحدوتة

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /أنا الحدوتة اللي شغلاكم‏

وتعباكم ‏بقالها سنين

مسلك نيتي ليكم

وانتو ليا مش سالكين

‏بتناموا تقوموا على سيرتي

كلام يتقال وأنا في غيبتي

ده ما يقللش من قيمتي

‏ما يقللش من قيمتي

ولا يعملكم بني ادمين

‏عمال تقول انا وانا

حطيت عليك كام سنة

‏أبو غل من غلو

أونطه في الجدعنة

فاهم الرجولة غلط

معووج عايز تتظبط

فاضي وآخرك هوا

زي اللي كبر اتعبط

رايح وجاي تترسم

ماشية معاك بالعشم

إكمني حارققك أو ي

قلبت معاك بالغشم

يا عم فوق واصطبح

يا عم فوق واصطبح

ده الغل منك طفح

اصفر وسماوي

تايه وعامل شبح

النجم فوق في السما

معروف صحيح انما

من فتره مش باين

زي اللي فاضي واترمى

اعمل حساب وقعتك

هو انت فين شلتك

كرهوك عشان كذاب

وفي حته مش حتتك

حرّاق عليك بالقوي

مني كمان مستوي

احنا اللي مشغلناش

ولا ضعيف ولا قوي

البابا ودي شغلتي

البابا ودي شغلتي

حبة عيال تتلغي

بشوط اللي بيجي

بيجي على سكتي

سمعت عندك انا

بقالي شوف كام سنه

راحت عليك يا زميل

فبلاش تقول أنا وأنا