عاجل.. حريق داخل لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي في المزاريطة

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أحمد جودة - القاهرة - نشب حريق داخل مزرعة ولوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي بالمزاريطة، في منطقة المنصورية التابعة لمنشأة القناطر بالجيزة، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق على الفور، وجار إخماده والسيطرة عليه.

حريق داخل المزاريطة

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني في موقع الحريق، لمنع امتداده للأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه، تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من المسؤول عن تصوير مسلسل الكبير أوى 8، يفيد باندلاع حريق فى موقع التصوير، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء تحت إشراف اللواء سامح الحميلي، حكمدار أمن الحيزة، الذى انتقل إلى موقع الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع إصابات بين العاملين فى الموقع، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

خسائر حريق لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي

ولا يوجد أي خسائر في الأرواح أو إصابات، ولم يتم الكشف حتي الان عن سبب هذا الحريق، فمن المفترض أن يكون نتج عن ماس كهربائي، ن جميع ممثلين في الكبير كانوا باللوكيشن وقت نشوب الحريق، ولكنهم كانوا يصورون مشهدًا في القهوة بجوار ديكور دوار الكبير، الذي نشب به الحريق، وتم إخلاء المكان فور وقوع الحريق، ولم يتحدد حتى الآن قرار بتأجيل التصوير.

برومو مسلسل الكبير اوى الجزء الثامن

وسيطر على البرومو التشويقي لمسلسل "الكبير أوي 8"،المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024، أجواء الكوميديا بشكل كبير بين الثلاثة شخصيات وهم الكبير، وحزلقوم، وجوني، وظهر في البرومو الأبطال وهم يقلدون بعض الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، وذلك بشكل كوميدي، كما ظهرت شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وإخبار "دكتور ربيع" بيومي فؤاد "الكبير "أحمد مكي بحمل زوجته "مربوحة" رحمة أحمد.



تفاصيل مسلسل الكبير أوي

يشارك الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في موسم رمضان المقبل 2024، ويشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، حسين أبو حجاج، وآخرون، والعمل من إخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الكبير وعائلته، وحدوث العديد من المفارقات الكوميدية لهم طوال أحداث المسلسل.

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