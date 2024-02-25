أحمد جودة - القاهرة - الحلقة 32 من مسلسل وبينا ميعاد.. أحداث مثيرة ومفاجآت غير متوقعة (شاهدها الآن)

يكثر البحث عنه من قبل الكبير من عشاق الدراما المصرية في مصر وينتظر الكثير عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 32 بما تتميز بالكثير من الاحداث القوية والمثيرة لذلك أصبحت تصدر محركات البحث ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 32 وموعد.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 32



حيث إنه تم الاعلان من قبل ادارة مسلسل وبينا ميعاد عن عرض الحلقة الـ 32 في الجزء الثاني، اليوم الموافق 25 فبراير 2024 عبر البث التليفزيوني، في تمام الساعة الـ 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، على شاشة dmcويتم عرض المسلسل على شاشة dmc دراما وذلك في يوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024، في تمام الساعة الـ 11:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، ويتم اعادته للمرة الاولي في الساعة التاسعة صباحًا يوم اما الاعادة الاخيرة في تمام الساعة 5 مساء باليوم التاليً.

من هم أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني



يشارك هذا العمل الكثير من الفنانين ومنهم الفنان صبري فواز والفنانة شيرين رضا، وعدد كبير من الفنانين الاخرين ومنهم مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، إيهاب فهمي، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، أحمد فريد، وآية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكدواني.

القنوات الناقلة لمسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني



يتم عرض المسلسل خلال تلك الفترة فقد حصل على اعجاب الكثير من المشاهدين وإنه يتم عرضه على كل من قناتي DMC دراما وDMC خلال الموسم الثاني من المسلسل المصري الرائع وتم بداية من يوم 10 يناير خلالل تلك الفترة الشتوته 2024 ويشاهده الملايين من المشاهدين المحبين للاحداث المثيرة بحلقاته.