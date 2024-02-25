نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر DMC تكشف عن عرض مسلسل "إمبراطورية ميم" عبر شاشتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الأعمال الدرامية تكشف الستار عنها تزامنًا مع اقتراب موسم شهر رمضان الكريم، حيث شهد هذا الموسم منافسة قوية بين كبار النجوم.

وبدأت القنوات الناقلة أن تعلن عن ذاتها حيث أعلنت قناة DMC عن عرض مسلسل “إمبراطورية ميم” عبر شاشتها خلال الموسم الرمضاني، من خلال نشر بوسترات العمل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، «انتظروا مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي وباقة من ألمع نجوم الدراما في رمضان شهر الفرحة حصريًا على dmc»، كما تعرض على منصة WATCH IT.

وكشف الفنان نور النبوي أحد أبطال مسلسل “امبراطورية ميم” عن كواليس العمل وشخصيته التي يظهر بها خلال الأحداث، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لقناة DMC الفضائية.

وظهر نور النبوي خلال أحداث مسلسل "امبراطورية ميم” بشخصية تدعى “مروان أبو المجد”، مشيرا إلى إنه شخص يرى ذاته الأصلح والأحق في إدارة جميع الأشياء، مضيفًا إلى أن كواليس العمل مليئة بالبجهة.

أبطال مسلسل “إمبراطورية ميم”

ويضم مسلسل “إمبراطورية ميم” نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

أحداث “إمبراطورية ميم”



مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.

قدمت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عام 1972، وقد تم تعديل الرواية أن تكون البطلة الام لتجسد الدور الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وشاركها بطولة الفيلم أحمد مظهر والعمل من إخراج حسين كمال، وجاء الفيلم في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.