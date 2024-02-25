نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدير عبدالناصر تكشف عن شخصيتها في “نعمة الأفوكاتو".. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هدير عبدالناصر عن شخصيتها في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، حيث شاركت صور من كواليس تصوير العمل، عبر حسابهاالرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هدير عبدالناصر في الصور برفقة النجمة مي عمر، وعلقت على الصور قائلة: "نعمة الأفوكاتو مع حبيبة قلبي ميوش مي عمررمضان 2024 إخراج الاستاذ الغالي محمد سامي إنتاج أ/ مها سليم انتظروا ( منه ) وشوفوا حكايتها ايه في قصة نعمه ربنا يكتب لناالتوفيق والنجاح".





قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

وتقدم مي عمر في "نعمة الأفوكاتو" دراما اجتماعية تشويقة مثيرة، من خلال شخصية نعمة وهو محامية ذكية ولكنها تواجه العديد منالتحديات والمواقف الصعبة فى حياتها سواء من جانب زوجها الذي يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذيتعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي تكشفهاالأحداث.





أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو





ومسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمدماجد، محمد الدسوقي، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامي ومهابطارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.





من هي هدير عبدالناصر؟

ظهرت الفنانة الشابة هدير عبد الناصر، واشتهرت من خلال تقديمها مسلسل لؤلؤ بطولة الفنانة مي عمر، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذعرض أولى حلقاته.

وشارك في مسلسل لؤلؤ كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة،حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام،وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.





شاركت هدير عبد الناصر، أيضا في مسلسل نسل الأغراب، الذي قدم بطولته كل من النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ومجموعة من النجومأبرزهم الفنانة مي عمر، أحمد مالك، أحمد داش، إدوارد، سلوى عثمان، نجلاء بدر، وعرض خلال الموسم الرمضاني 2021.