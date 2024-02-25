القاهرة - محمد ابراهيم - اعترفت الفنانة فرح الزاهد خلال حوارها مع الإعلاميات منى عبد الغني، وإيمان عز الدين، ومها الصغير في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC، عن معاناتها من الوسواس القهري منذ كان عمرها 7 سنوات، وهو ما سبب لها متاعب تتمنى تجسيدها في عمل سينمائي أو تليفزيوني.

فرح الزاهد تعترف بمعاناتها من الوسواس القهري

وقالت فرح الزاهد: "أنا عندي وسواس قهري من وأنا عمري 7 سنين، وده مرض اسمه سرطان الأمراض النفسية، والشخص المريض به عنده اكتئاب وقلق أكيد.. الوسواس القهري مستويات وأنواع، والحمد لله أنا مش واصلة لدرجة إني مش بسلم على حد أو اللي بيغسلوا إيديهم كتير، لكن لازم أنظم نفسي جدا، ارغب في تناول موضوع الوسواس القهري في عمل فني، لاني أنا عايشة في كابوس طول الوقت، والأوقات اللي بفرح فيها قليلة جدا، وطول الوقت مخي شغال، وإحنا عندنا معاناة داخلية كبيرة جدا محدش يعرف عنها حاجة".

أحدث أعمال فرح الزاهد

ومن ناحية اخري، عرض لـ فرح الزاهد مؤخرا في السينمات فيلم "عصابة عظيمة"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم، يشارك في التمثيل بفيلم عصابة عظيمة، مطرب المهرجانات مصطفى عنبة، ويؤدي عددا من الأغنيات على طريقة الرباعيات خلال الفيلم، ويشارك كضيوف شرف في الفيلم مجموعة من نجوم الفن، وهو من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

آخر أعمال فرح الزاهد

وكان آخر أعمال فرح الزاهد فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار، كما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "مستر اكس" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد.