تفاصيل الحريق الذي تعرضه له لوكيشن تصوير مسلسل "الكبير أوي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حريق هائل التهم لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي للنجم أحمد مكي، لكن دون وقوع أي إصابات لفريق العمل وعلى الفور توجه فريق الحماية المدنية للسيطرة عليه.

وفي سياق آخر يواصل فريق عمل مسلسل الكبير أو ي استكمال مشاهد التصوير للحاق بالسباق الرمضاني القادم، مع مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف أبرزهم محمد ثروت أمينة خليل وغيرهم، كما خرج مصدر من داخل العمل ونفي الإشاعات التي طالت خروج بيومي فؤاد من العمل وأنه متواجد ويواصل تصوير مشاهده مع وجود محمد سلام .

أحداث الكبير أوي 8



تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار.

كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف، وتكتشف "مربوحة" أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، بينما يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحًا كبيرًا وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

و كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور جديدة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وجمعت الصور بطل العمل النجم أحمد مكي مع الفنان محمد سلام، وظهرا في واحدة منها مع الفنان حسين أبو حجاج يرتدون زي مدرسي عبارة عن مريلة كان يرتديها التلاميذ في المرحلة الابتدائية.