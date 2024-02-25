نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة ONE تعلن عن عرضها مسلسل جودر في رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت قناة ONE عن استعدادها لعرض مسلسل جودر "ألف ليلة وليلة" من بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وأعلنت قناة ONE عن ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت: "حكاوي الأساطير مش هتخلص مع جودر.. استنونا مع النجم ياسر جلال فقط وحصريا على ON في رمضان شهر الفرحة".

تفاصيل مسلسل جودر لياسر جلال





يعد مسلسل ياسر جلال من المسلسلات الأسطورية التي تدور أحداثه في إطار حكايات الف ليلة وليلة ويواصل النجم ياسر جلال وابطال مسلسل جودر تصوير العمل بشكل مكثف بين عدد من اللوكيشنات المختلفة في مدينة الإنتاج الإعلامي والظهير الصحراوي بشبرا منت وعدد من الأماكن الخارجية للانتهاء من تصويره خلال الأسبوعين القادمين.

واقترب المخرج إسلام خيري على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأولى من العمل بالتزامن مع تصويره تمهيدًا لعرضه على قنوات المتحدة.

موعد عرض مسلسل جودر

يعرض جودر من بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس في النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط ويتسم العمل بالاجواء الاسطورية الساحرة ويعد من اضخم الأعمال الرمضانية انتاجيا حيث يعتمد بشكل كبير على أعمال الجرافيك والإكسسوارات والملابس الاسطورية.

قصة مسلسل جودر



تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

أبطال مسلسل جودر



مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، كما أنه من المقرر أن يكون مسلسل جودر من إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز.



