نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعواتكم.. علي ربيع يشارك صورة من كواليس فيلم “عالماشي” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان علي ربيع صورة جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد “عالماشي”، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق علي ربيع على الصورة قائلًا: “صورة عالماشي من كواليس فيلم عالماشي فيلم عيد الفطر المبارك في كل سينمات مصر والوطن العربي 2024 دعواتكم”.





أبطال فيلم ع الماشي

الفيلم من تأليف أحمد الوهاب، وإنتاج فتحى إسماعيل ويوسف الطاهر وتوزيع سينرجى،من إخراج محمد الخبيرى من إخراج محمد الخبيرى ويشارك في بطولة العمل كل من صلاح عبد الله وكريم عفيفى وآية سماحة.

علي ربيع يروج لفيلم عالماشي

روج الفنان علي ربيع لفيلمه الجديد "عالماشي" والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور علي ربيع

حيث نشر صور له من الكواليس، وعلق عليها:" كواليس فيلم عالماشي، فيلم عيد الفطر المبارك ٢٠٢٤ دعواتكم".

آخر أعمال علي ربيع

ويذكر أن آخر أعمال علي ربيع هو فيلم "بعدالشر"، تدور أحداثه في إطار من الخيال والكوميديا، حول الشاب سولي الذي يقع في كثير من الأزمات، ويمر بالعديد من المواقف الصعبة، التي تقلب حياته رأسًا على عقب، بسبب تعويذة سحرية، وخلال الأحداث يحاول الخروج من هذاالمأزق.

أبطال فيلم بعد الشر

وفيلم بعد الشر من بطولة الفنان علي ربيع، عمرو عبد الجليل، وأوس أوس، بيومي فؤاد، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، هالة فاخر، سليمان عيد،شيرين، وآخرين، وهو من تأليف أمين جمال، ووليد أوب المجد، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب.

وعرض لعلي ربيع، مؤخرًا مسلسل «نصى التاني» المكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، كل حلقة يقابل علىربيع الذي يقدم دور موظف في بنك، فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية، ويسعى والدي الشابالذي يلعب دورهما محمود البزاوي وسلوى عثمان في زواجه بشكل سريع، ليدخل في بعض الأزمات التي يتناولها المسلسل بشكل كوميدي.