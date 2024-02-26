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أحمد جودة - القاهرة - نزل الآن.. تردد قناة دوت الخليج الجزائرية 2024 لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة الـ 150

إذا كنت من محبي الأعمال التركية وتبحث عن تردد قناة دوت الخليج الجزائرية، فأنت في المكان المناسب، تتميز قناة دوت الخليج بتقديم مجموعة متنوعة من الأعمال التركية بجودة عالية، بما في ذلك مسلسلات مثل "قيامة عثمان" و"صلاح الدين الأيوبي"، واشتهرت القناة بعرض الأعمال التركية مدبلجة لتلبية احتياجات جميع المتابعين، مما جعلها تحظى بشهرة واسعة.

وفي السطور التالية، سنقدم لكم تردد قناة دوت الخليج الجزائرية لتتمكنوا من الاستمتاع بمشاهدة أحدث الإنتاجات التركية بسهولة ويسر.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية

سنقدم لكم عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية تردد قناة دوت الخليج الجزائرية على الأقمار الصناعية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة 150 من العمل التركي.

تردد القناة: 12034

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية على عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط تردد قناة دوت الخليج الجزائرية

قم بالضغط على زر الاعدادت فى الريموت كنترول.

ثم قم باختيار التركيب اليدوي.

ثم قم بتحديد اضافة تردد جديد.

ثم قم باختيار القمر الصناعى.

ثم قم بكتابة التردد فى مكانه الصحيح.

ثم قم بتحديد الاستقطاب.

ثم قم بتحديد معامل الترميز.

اخيرا قم بالضغط على زر ok.

موعد مسلسل قيامة عثمان

ازدادت عمليات البحث من الكثير من المتابعين منذ أن تم عرض الجزء الأول من العمل التركي، حيث يهتم الكثير بمعرفة مواعيد عرض الأجزاء القادمة، وحتى الآن يتم عرض الجزء الخامس ومن المنتظر أن يكون هو الأخير.

ويتساءل العديد من محبين المسلسلات التركية عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس على قناة دوت الخليج الجزائرية، حيث يعتبر هذا المسلسل من أهم المسلسلات التي تعرض على شاشة التليفزيون في الوقت الحالي وتدور أحداثه حول إطار تشويقي يعمل على جذب انتباه المتابع وتحمسه لإنتظار الحلقات الجديدة، ويُعرض مسلسل قيامة عثمان يوم الخميس من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.