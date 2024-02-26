رمضان 2024.. ماجد المصري يكشف عن شخصيته لـ "زوجة واحدة لا تكفي"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان ماجد المصري عن شخصيته لأحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم، زوجة واحدة لا تكفي، حيث شارك جمهوره بفيديو له من خلال الأستوري الخاص به عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه: "انتظروني في رمضان 2024 في مسلسل زوجة واحده لا تكفي إن شاء الله دور" رشيد" أوعدكوا ان تشوفوا دور مختلف تماما وكل عام وانتم بخير".



أبطال مسلسل زوجه واحدة لا تكفي

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرز هم هدى حسين وفاطمة الصفى ونور الغندور آيتن عامر ومن إخراج على العلى وتأليف هبة مشارى حمادة، ومن المفترض أن يتم عرضه على عدد من قنوات الخليج وقناة mbc1،منصة شاهد.



مشاركة ماجد المصري في محارب رمضان 2024



يشارك الفنان ماجد المصري من خلال مسلسل محارب وتدور أحداث المسلسل في قالب اكشن اجتماعي، يناقش العديد من القضايا، وهو التعاون الأول بين كلا من حسن الرداد، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل.

أبطال مسلسل "محارب"

مسلسل محارب بطولة: ماجد المصري، حسن الرداد، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، وعددا آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شرين عادل.

آخر أعمال ماجد المصري

والجدير بالذكر آخر أعمال ماجد المصرى فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مطربى الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.