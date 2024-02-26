انت الأن تتابع خبر مرض رضا البحراوي.. تعرف على سبب دخوله إلى المستشفى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر الكثير من التساؤلات حول مرض رضا البحراوي وهي من الأشياء الذي أثارت حالة من الجدل الكبير بين محبيه ومتابعيه على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتساءلوا عن السبب الأساسي وراء دخوله إلى المستشفى.

مرض رضا البحراوي

وانتشرت العديد من الصور التي أثارت التساؤلات حول طبيعية مرض رضا البحراوي، وذلك بعد وجوده المستشفى وهي من الأشياء الذي أثارت الجدل والقلق الكبير بين الجماهير، وبشكل خاص بعد وجود جهاز التنفس الصناعي على وجهه، وهي من الأشياء التي انتشرت كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن أحمد جلال مدير أعمال رضا البحراوي عن سبب دخول المطرب الشعبي الشهير إلى المستشفى، وأوضح أنه تعرض إلي وعكة صحية حدثت له بشكل مفاجئ، وهذا بعدما أصيب بدور برد شديد، وهذا ما جعله يدخل إلى المستشفى بشكل سريع.

وتمت الإشارة من خلال جلال إلى أن إصابة رضا البحراوي تسببت في دخوله إلى المستشفى وحوله الكثير من التساؤلات عن مرضه، وهذا ما جعله يتوجه إلى واحدة من المستشفيات الكبرى في القاهرة ليحصل على العلاج اللازم لحالته الصحية حتى يتعافى بشكل كامل.

رضا البحراوي