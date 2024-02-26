انت الأن تتابع خبر تصرف غير متوقع لـ شيرين عبد الوهاب تجاه حسام حبيب؟.. ايه الحكاية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر مقطع فيديو للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، أثناء استعداداتها لحفلها في لبنان أمس، وهى تغني أغنية طليقها حسام حبيب التي تحمل اسم “كدابة”، وهو ما أثار دهشة الجمهور، هل غناء شيرين للأغنية دليلا على عودتهم مجددا لبعضهما، أم أنه رسالة ترسلها شيرين لطليقها من خلال كلمات الأغنية.

شيرين عبد الوهاب تغني أغنية كدابة لحسام حبيب

ظهرت شيرين عبد الوهاب وهى تجلس أمام مرآة غرفتها بعد انتهائها من الاستعدادات الخاصة من ملابس ووضع المكياج وتصفيف الشعر للخروج إلى الجمهور بحفلتها في لبنان، وهى تغني أغنية كدابة لحسام حبيب.

أغنية كدابة لـ حسام حبيب

منذ طرح حساب حبيب لأغنية كدابة بعد فترة طويلة من التوقف الفني، لحقت به عدد من الأزمات، حيث وجهت الاتهامات لمحلن الأغنية إسلام رفعت أنه سرق اللحن من المنتج والموزع محمد شفيق، الذي أكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد صناع الأغنية.

فستان شيرين في حفل لبنان