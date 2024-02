أبرز التصريحات المعبرة عن ندم الفنانين على طلاقهم (تقرير)

أحمد جودة - القاهرة -

الطلاق هو قرار صعب يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حياة الزوجين الذين يقرران انفصالهما،قد يكون الطلاق نتيجة لعدة عوامل مثل عدم التوافق العاطفي، الصراعات المستمرة، الخيانة، أو أي سبب آخر يجعل الزوجين يشعرون بعدم السعادة والارتياح في العلاقة.

تجربة الطلاق قد تكون صادمة ومؤلمة للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يمرون بها. وفي بعض الأحيان، يمكن للفنانين والمشاهير أن يشعروا بالندم على قرار الطلاق الذي اتخذوه في الماضي.

قد يكون هذا الندم ناتجًا عن عواقب غير متوقعة للطلاق، مثل الانفصال عن الأطفال أو تأثيره على حياتهم المهنية، أو الشعور بالوحدة والفراغ بعد الانفصال.

ويسلط “دوت الخليج الفني” الضوء في هذا التقرير عن بعض الفنانين الذين أعربوا عن ندمهم على الطلاق.

في ألبومها الشهير "Lemonade" الذي صدر في عام 2016، أشارت المغنية الأمريكية بيونسيه إلى ندمها على طلاقها من زوجها جاي زي، وأعربت عن الألم والتوتر الذي شعرت به خلال تلك الفترة.

بعد انفصاله عن الممثلة الأمريكية أمبر هيرد في عام 2016، صرح جوني ديب في مقابلة أنه ندم على طلاقهما وأنهما كانا يشكلان فريقًا قويًا وأنه وقع في العديد من الأخطاء التي أدت إلى انهيار العلاقة.

بعد انفصالها عن الممثل بن أفليك في عام 2015، صرحت الممثلة الأمريكية جينيفر غارنر بأنها ندمت على طلاقها وأنها كانت تتمنى أن تستمر العلاقة بينهما لأجل أطفالهما.

بعد انفصاله عن الممثلة كريستن ستيوارت في عام 2013 بسبب خيانتها، صرح روبرت باتينسون في مقابلة أنه ندم على طلاقهما وأنه قد يكون اتخذ قرارًا مختلفًا لو كان في وضع مماثل الآن.



أبرز الأغاني التي تعبر عن ندم الفنانين عن طلاقهم:

"Someone Like You" لأديل